Redacción– La famosa caricatura de los 90 Tiny Toons será relanzada con dos temporadas y Steven Spielberg como productor y estará disponible en streaming.

La plataforma HBO Max y Cartoon Network anunciaron que se ha hecho el encargo de dos temporadas para relanzar la historia de los pequeños personajes de Warner.

Tiny Toons Looniversity es el nombre del proyecto en el que Steven Spielberg será productor ejecutivo.

«¡Lo escuchaste aquí primero!! HBO Max y Cartoon Network están trayendo de vuelta Tiny Toons con la nueva serie Tiny Toons Looniversity !!! Acme se va a iluminar», manifiestan en el Tuit.

Para esta ocasión será Erin Gibson el showrunner del proyecto y Nate Cash también coproductor ejecutivo. Asimismo el director de Warner Bros, Sam Register, participará como productor ejecutivo.

