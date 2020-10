Redacción- El reguetonero Wisin pide perdón a las mujeres por algunas letras violentas de sus canciones.

El reggaetonero confiesa que el género cometió errores. “Por inmadurez, nuestras letras promovían la violencia”, dice el artista.

LEA TAMBIEN: Profesor prohíbe a una alumna amamantar a su bebé durante clase

Wisin considera que esto se debió a la poca experiencia que los exponentes tenían en ese momento.

“Al principio del boom del reggaetón por inmadurez (se hablaba así de la mujer), nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a la mujeres en muchos aspectos y de los errores uno aprende; descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas, qué bueno porque lo entendimos a tiempo; hoy Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer Lopez representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres”, dijo.

El cantante de 41 años se muestra preocupado ante los feminicidios que afectan a Latinoamérica y en especial a Puerto Rico.

“Lo más importante es la familia, tengo dos hijos y creo que los padres debemos educar, le damos mucha responsabilidad al colegio, la escuela y a los medios, pero tenemos que darles las herramientas a nuestros hijos para que cuando se enfrenten a situaciones atroces tomen decisiones correctas”, indicó.

El músico pide a las autoridades ser puntuales con las búsquedas de mujeres que a diario desaparecen y con los castigos que se da a aquellos que atenten contra su vida y su integridad.

“Las mujeres hoy en día tienen un poder enorme no sólo en la música sino en cualquier ámbito de la sociedad. Es una trama basada en chicas que desean dedicarse a la música, el mensaje es que sepan que sí se puede y no hay limitantes, me gusta estar en esto porque siento que estoy aportando a algo que puede ayudar”, añadió.