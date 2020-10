Debe agendar su cita por WhatsApp y cumplir requisitos básicos

Redacción – El Banco Nacional de Sangre ya fue reabierto luego de que permaneciera cerrado para los procesos de desinfección al detectar dos casos positivos de Covid-19.

Este domingo pasado se logró concluir la limpieza profunda en las instalaciones ubicadas en Zapote, por lo que abrieron desde las 6:00 de la mañana de este lunes.

Su director, Carlos Villegas, hace un llamado a la población para que se acerque a donar, pues han presentado una reducción considerable de donaciones durante la pandemia.

Las donaciones de sangre son fundamentales para quienes deben recibir transfusiones que les permitan recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.

Además, es requerida para tratar a las personas heridas durante las urgencias y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal, entre otros usos.

Las autoridades del centro garantizan máxima seguridad para los donantes que se acerquen, pues el personal está preparado y protegido y las áreas se desinfectan constantemente.

Para donar

Si usted pesa más de 52 kilos, tiene entre 18 y 65 años de edad y lleva una vida sana, puede donar.

Durante la pandemia, pueden donar las personas sanas que no tienen síntomas similares a la gripe y que no han tenido contacto con un caso confirmado de Covid-19.

El horario de atención es de lunes a jueves de 6:00 a.m. a 4:00 p.m, viernes de 6:00 a.m. a 1:00 p.m, sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y los domingos cerrado

Para agendar una cita los interesados deben escribir a agenda de citas WhatsApp 8821-6514.

El Banco Nacional de Sangre está ubicado al acostado sur de la iglesia católica en Zapote.