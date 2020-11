2800 familias más podrán optar por bono de vivienda con restitución de presupuesto

Redacción-La restitución de ¢28.000 millones para el año 2021 al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), por parte de la Asamblea Legislativa, evitará una abrupta caída en la construcción de viviendas de interés social.

El Gerente General del BANHVI Dagoberto Hidalgo Cortés, manifestó que solamente la restitución de ₵28.000 millones a dicha institución significará la construcción de 117.600 metros cuadrados de construcción nuevos, unas 2.800 viviendas más para familias y poco más de 9.400 puestos de trabajo directos e indirectos.

Esta cifra significa aproximadamente una cuarta parte del total de viviendas que se construyen por año en el país, destinadas a las familias de menores recursos y de clase media.

“Los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda son destinados a la atención de las familias de más escasos recursos. El texto base del Presupuesto de la República para el año 2021 proponía un recorte de poco más de ¢48.800 millones de colones. No obstante, los diputados y las diputadas de nuestra Asamblea Legislativa reconocieron y compartieron sobre la importancia de no hacer recortes en los programas de inversión en infraestructura social, y en este caso en particular, lo que es la vivienda de interés social”, mencionó.

De acuerdo con el jerarca del BANHVI, otros de los aspectos positivos en esa restitución de recursos es que ayudará mejorar el clima de negocios del Sector Vivienda y dará confianza a los empresarios para invertir en áreas como la inmobiliaria, venta de materiales de construcción, transportes y consultoría, entre otros.