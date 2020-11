Alejandro es estudiante de Economía en Harvard

Redacción- Alejandro Gutiérrez: El goleador de segunda que llevará sus goles a la prestigiosa Universidad de Harvard en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts.

Posiblemente el nombre de Alejandro Gutiérrez no se le haga muy conocido, sin embargo, el joven es un ejemplo de determinación y esfuerzo.

El joven de 19 años es el goleador de la Liga de Ascenso con Futbol Consultans, pero lo que más resalta en él es que es estudiante de una de las mejores y más prestigiosas universidades alrededor del mundo.

«Antes de ser futbolista yo soy estudiante siempre ha sido así, desde que estaba pequeño mis papás me lo fueron inculcando ya es algo que es parte de mí que el estudio siempre está primero que todo.

El fútbol ha sido algo complementario en mi vida algo que yo he hecho en mi vida porque me gusta mucho y porque lo disfruto y no tanto como una necesidad.

Cuando empecé a ver que chocaba mucho el fútbol con los estudios y empezaron a salir casos de gente que se iba a universidades a Estados Unidos a mí eso me empezó a sonar muchísimo, desde que yo estaba en octavo yo quería eso: irme a estudiar afuera».

Los esfuerzos de Alejandro Gutiérrez cosecharon sus frutos, pues mantener la convicción de lo que quería para su futuro le abrió las puertas de una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial.

«Salió la oportunidad de Harvard, José Luis me dijo que el entrenador quería hablar conmigo eso fue en el 2018, ya yo hablé con ellos me dijeron que estaban interesados ya después en marzo del siguiente año el entrenador vino acá a conocerme a mí y a mis papás.

Me hicieron un examen y me saque la nota que me pidieron y ya las notas del colegio estaban suficientemente altas y nada más me dijeron que mantuviera las notas y después de eso yo fui a visitar la universidad en septiembre, aplique y en octubre recibí la aceptación».

Alejandro decidió estudiar la carrera de Economía, sin embargo, seguirá jugando futbol con su universidad, eso sí, sin descuidar sus estudios pues el joven tiene claro que su futuro profesional está lejos de las canchas.

«Siempre y cuando esa oferta se dé después que salga de la Universidad, tendría que ver qué decisión tomó, en estos momentos no estoy muy seguro si quiero seguir en el fútbol o no.

Pero si me llega una oferta en estos momentos o estando en la Universidad posiblemente la rechace, porque para mí lo más importante es sacar el título y yo sé que un título de una universidad como Harvard me puede asegurar muchas cosas a futuro que tal vez el fútbol no pueda».

De esta manera el joven tico, deja en claro que sus prioridad es ser un profesional fuera de las canchas y que su futuro como futbolista es incierto pues no es su prioridad.