Gamboa fue formado en el Santos de Guápiles

Redacción – El joven defensor nacional, Alexis Gamboa, que se abre paso en la primera división de Bélgica con el KV Waasland Beveren a sus 21 años.

Tal vez a usted no le haga conocido el nombre de este zaguero, debido que su formación no fue en un equipo grande, si no que fue en el Santos de Guápiles.

A su corta edad, el oriundo de Pococí milita en suelo belga desde el 2018. Su arribo a este club europeo ha sido clave para su desarrollo deportivo.

Eso sí, la aventura en suelo belga no ha sido fácil, ya que hace unos meses atrás intentó volver a Costa Rica por causa de la pandemia, que le generó gran incertidumbre.

Pese a los complicados momentos, el futbolista nacional decidió continuar en el equipo y en la presente campaña solo ha jugado dos partidos de la Jupiler League.

Esa poca regularidad se debe a decisiones técnicas y hasta padeció de Covid-19, que lo dejaron fuera varias convocatorias. Su participación se ha reducido.

El 1 de noviembre jugó 45 minutos en la caída 1-4 ante KAA Gent y este martes 24 de noviembre, disputó los 90 minutos en el triunfo 2-0 ante el KV Oostende.

Dicha victoria es un bálsamo de esperanza para el conjunto del nacional, ya que actualmente ocupan la casilla 17 de 18 clubes con solo 8 puntos en 12 jornadas.

Esos pésimos números tienen al club del tico batallando para no descender, por lo que buscarán redoblar esfuerzos para salvar la categoría.

Gamba empieza a ver minutos en su equipo, donde espera poder ayudar para salvar la categoría y así continuar en la élite de Bélgica.