Cuando no hay internet en casa (casi siempre), Verónica recurre al potrero u otros espacios

Cifras del MEP señalan que cerca de 324 mil estudiantes no tienen conexión a internet

Redacción- Verónica Ramírez Acuña, una joven estudiante de noveno año de colegio, ha tenido que enfrentar graves problemas de conexión a internet desde hace al menos ocho meses.

Gracias al apoyo de la Fundación Tejedores de Sueños, que se dedica a ayudar a cerca de 200 estudiantes en condición de vulnerabilidad, la joven, quien es oriunda de Mollejones de Turrialba, pudo obtener un plan de internet que le permitiera conectarse a clases a distancia.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues en la zona en que vive la señal de internet tiende a ser muy inestable por las mañanas y un poco más estable en horas de la noche, cuando prácticamente las lecciones en línea han culminado.

«Es casi diariamente, a veces está rápido el internet y a veces no. Ha sido muy difícil estudiar desde la casa porque si uno tiene alguna duda ya como más tarde por ahí de las siete que empieza a funcionar el internet más rápido, ya los profesores no están y sería hasta el día siguiente a las siete de la mañana», contó Ramírez a AM Prensa.

Su madre, Graciela Acuña Moya, cuenta que ha recibido en su casa a compañeros de clase de su hija, quienes no tienen internet y buscan conectarse con la ayuda de Verónica.

Verónica y sus compañeros se ven obligados a buscar señal de internet fuera de casa cuando la conexión allí es definitivamente nula.

Para poder participar del acto cívico del 15 de setiembre, Verónica y sus compañeros tuvieron que irse a un potrero, en donde intentaron conectarse a internet, pues era el único lugar con señal ese día.

Los estudiantes se perdieron cerca de 15 minutos del acto cívico hasta que lograron conectarse.

«Lástima que ese día no salí a tomarles una foto, ‘¡usted los hubiera visto!’; es una imagen que a uno no se le quita.

Cuando no hay señal, pues a uno como mamá le preocupa, uno también se estresa de verlos así», expresó Acuña.

Verónica cursa el noveno año en el Liceo Rural Pacayitas; cuenta que espera que para el 2021, pueda volver a las aulas y así tener un curso lectivo más tranquilo y con menos dificultades para aprender.

Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), cerca de 324 mil estudiantes del sistema público no tienen acceso a internet para participar en clases a distancia.

Además, de las 27 regiones de educación, dos tienen apenas un 50% de conectividad a internet, estos datos fueron presentados por la ministra de Educación, Giselle Cruz, en comparecencia ante la Comisión de Sociales del Congreso este pasado 4 de noviembre.