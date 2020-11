Ayer tuvo que salir en camilla y posteriormente lo trasladaron hacia el Hospital México

Redacción- El mediocampista del Municipal Grecia, Anthony López, deberá pasar por el quirófano tras fracturarse un hueso cerca de su ojo derecho.

Situación que lo obligó a salir del terreno de juego en camilla con su ojo prácticamente que cerrado, mientras se iba poniendo morado.

La jugada sale afectado ocurrió durante el segundo tiempo, cuando impactó contra Marcel Hernández al intentar despejar un balón.

Choque que inmediatamente lo dejó tendido sobre el terreno de juego, por lo que el personal médico del equipo griego tuvo que ingresar para asistirlo.

«Vi que venía el centro de Carlos, sentí que estaba solo para despejarla y me imaginé que iba a brincar solo, pero luego nada más recuerdo cuando estaba en el piso y me estaba montando a la camilla para sacarme del partido, ahorita me encuentro bastante bien de salud, todavía no me han llegado exactamente los reportes de lo que tengo, pero el oftalmólogo me dijo que está todo bien», aseguró el futbolista para el programa 120 Minutos.

Pese a que el futbolista no detalla cuál es con exactitud la fractura que sufrió, en ese mismo programa de Radio Monumental afirmaron que se trata del arco cigomático derecho, lo que se encuentra cerca del pómulo.

Situación que lo mantendrá alejado de los terreno de juego hasta durante lo que resta del presente Apertura 2020, por lo que volverá a tener acción hasta el siguiente certamen.