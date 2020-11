Su próximo rival será el Real Estelí de Nicaragua, equipo que dejó fuera al Herediano

Redacción- Bryan Ruiz cree que los equipos ticos tienen que demostrar su jerarquía y hacerse respetar en la Liga Concacaf.

Para el capitán del conjunto manudo los representativos del futbol nacional tienen que evitar ridículos en certámenes del área.

Como el que le sucedió al Herediano la noche de ayer martes ante el Real Estelí de Nicaragua, que logró eliminar a los florenses de manera sorpresiva.

Lo que genera que el cuadro pinolero sea el próximo rival de los erizos en el certamen regional que une a los mejores equipos centroamericanos y del caribe.

«No vamos a menospreciar a ningún rival, ningún país, ninguna liga, pero está claro que nosotros debemos por tradición y por lo que estamos haciendo a nivel futbolístico deberíamos manejar mejor estos encuentros».

«No es menospreciar al Estelí de Nicaragua que venció al Herediano, pero yo creo que Herediano tenía nivel para sacar este partido pero tal vez se confiaron o menospreciaron al rival, no sé porque no pude ver el partido, no sé qué pasó».

«Seguramente el Estelí fue un equipo muy ordenado con mucha garra y hay que felicitarlos a ellos, está bien decir que tal vez las distancias se han acortado pero no podemos poner eso de excusa para perder este tipo de partidos», sentenció Ruiz.

La eliminación del Team ha generado gran cantidad de burlas en redes sociales por ser la segunda oportunidad que son eliminados ante un rival sin tanto renombre.

Debido a que en la edición anterior de este mismo torneo quedaron fuera en el Estadio Rosabal Cordero contra el Waterhouse de Jamaica.

Por lo que se ha vuelto a generar la discusión si estas eliminaciones son por la mejoría de las ligas locales de esos países o es porque el balompié tico se ha quedado estancado.