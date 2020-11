Ruiz no está nada contento con el formato del torneo

Redacción – El veterano volante de Alajuelense, Bryan Ruiz, dio a conocer su molestia por el formato del Apertura 2020, ya que considera que no se premia al mejor equipo.

Ruiz no está nada contento como se definirá al campeón del torneo nacional, ya que según él no ganará la escuadra que fue más constante en el semestre.

La Liga amarró el liderato general tras vencer de visita 2-3 a Sporting FC, que vivió en carne propia el poderío del Equipo de su Gente.

Los manudos llegaron a 34 puntos en 14 jornadas. Esas cifras fueron suficientes para poder cerrar las semifinales en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El Capi deja claro que el certamen no premia al mejor, ya que de nada vale ser primero en la fase regular, si el único beneficio que tienen es cupo seguro en la Gran Final.

Bryan Ruiz habló en conferencia de prensa y asegura que buscarán alcanzar el título, sin necesidad de pasar mayores apuros para así darle una alegría al liguismo.

«No, para nada, no ganará el que fue más constante durante el semestre, ganará el que logre clasificar ya sea de primero o de cuarto y logre su mejor rendimiento en semifinales y la final no me gusta, no premia al mejor equipo del campeonato.

Todos estamos con las mismas reglas y al final llegamos con la sapiencia que se juega así. La Liga tiene un balance muy bueno entre juventud y experiencia, las partes se han unido de una manera importante y así aportar lo que se está haciendo.

Estamos claros que este torneo tiene la particularidad, que no cuenta ser el mejor en todo el torneo, si no ganas la cuadrangular y por eso, todos los equipos luchan por estar en esa parte final, porque cualquier equipo puede ganar el campeonato, la única ventaja que tenemos es jugar una gran final y esperemos no llegar a jugarla», afirmó Bryan Ruiz.

Ruiz se ha convertido en pieza fundamental del León, que en el presente campeonato se mantiene invicto en condición de visitante, algo que demuestra la calidad del plantel.