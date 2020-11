Cuevas se siente identificado porque perdió a un tío por Covid-19

Redacción – El cantante Beto Cuevas será el encargado de llevar esperanza y alegría a la Teletón 2020 en Costa Rica, luego de que la organización escogiera la Cumbia del Encierro para ser la canción oficial de la campaña.

Esta pieza musical es resultado de una colaboración entre «Marujita», una adulta mayor chilena de 88 años, quien se inspiró en la cuarentena para escribir la canción y el artista, quien transformó la letra y la grabó en conjunto con Los Auténticos Decadentes y con la misma autora de las rimas.

Este músico chileno contó a AMPrensa.com que Marujita le envió unos audios por WhatsApp donde ella canta, lo que él decidió convertir en una motivadora canción.

«La voz que escuchan en la canción es su voz por WhatsApp. Yo me metí al estudio junto a mi hijo y armamos la música. Después invitamos a Los Auténticos Decadentes para que le hicieran unos arreglos, porque ellos tienen más experiencia haciendo cumbia. Realmente quedó un producto maravilloso que ha ayudado a mucha gente que tanto lo necesita, a levantarles el espíritu», expresó el artista a este medio.

Esta canción cruzó fronteras y habla sobre la cuarentena que vive el mundo entero producto de la pandemia del Covid-19.

La idea es poner a bailar a todo aquel que la escuche junto a su burbuja social mientras permanece en casa por el distanciamiento social.

Para este chileno, participar de la Teletón en Costa Rica es todo un honor y privilegio, así como una herramienta y plataforma que él utilizará para solicitarle a las personas que donen a esta causa.

«Yo participaré de forma virtual, pero sobretodo ayudaré a levantar el ánimo de las personas e incentivarlas para que aporten. Yo entiendo que muchas personas están sin trabajo y no pueden aportar, pero de repente algunos pueden donar un poquito. Lo que sea que puedas, hazlo. Eso va a ayudar a muchas personas», expresó.

Cuevas perdió a un tío que murió de Covid-19 y otro que lucha por su vida entubado en un hospital, por lo que su mensaje es la prevención, la fe y unirse para apoyar al sistema de salud que tanto lo requiere.

«Agradezco por tener la oportunidad de participar en un evento tan lindo, como lo es la Teletón de Costa Rica, en medio de una pandemia. Vamos a tratar de tocarle el corazón de la gente para hacer algo importante», explicó el cantante.

Otra de las metas del músico es que, a través de la Teletón, se pueda colaborar también con el Banco Nacional de Sangre y el Hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, una de las metas de la edición de este año.

Actualmente, este artista latinoamericano y exintegrante de La Ley, trabaja «arduamente» en nuevo material musical «que hable de la vida, del corazón, que haga felices a las personas», dijo.

«No quiero cantar canciones tristes. Yo siempre he hecho canciones melancólicas, pero me parece que ahora no es el momento, hay que levantar el espíritu, sentirnos bien», concluyó Cuevas.

La Teletón de este 2020 será a puerta cerrada y con algunas presentaciones de forma remota.

Tendrá 27 horas de duración los días 4 y 5 de diciembre, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.