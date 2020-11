Tendrás una semana muy larga para preparar el juego ante el San Francisco de Panamá

Redacción- Andrés Carevic no enciende luces de alarma en La Liga y mantiene su confianza en el buen funcionamiento del equipo.

El León fue derrotado la noche de ayer domingo a manos del conjunto de San Carlos por marcador de 1-0.

Resultado que le quitó el invicto que mantenían en condición de visitantes, aunque ese tropiezo no representa mayores problemas.

Debido a que los rojinegros ya tienen asegurado el liderato general del campeonato, por lo que tienen un boleto en la mano en caso de ser necesario jugarse una Gran Final Nacional.

«Nos deja tranquilos que el equipo tiene buen funcionamiento, jugó bien pese al resultado. Lo único negativo acá es el resultado nada más. El esfuerzo, la entrega y opciones de gol que no pudimos concretar», apuntó el técnico argentino.

En el conjunto manudo ahora se enfocan en mejorar la definición para hacerle frente al duelo del próximo ante el San Francisco de Panamá.

Club con el que se verán las caras por los octavos de final de la Liga Concacaf, esto será el martes de la próxima semana al ser las 9:15 pm.

«Al final son partidos que pasan y pasan de esta manera. Así que hay que estar tranquilos y recuperarse. Ahora preparar la semana para el nuevo partido en Concacaf».

«Para nosotros no es una alerta, porque si no tuvieran la actitud, el equipo jugó mal y no creo situaciones de gol, entonces puede ser que uno diga que hay que ocuparse. Pero con lo que hizo el equipo hay que felicitarlos, dieron todo y así es el fútbol», dijo Carevic en conferencia de prensa.

Los manudos tendrán una larga espera hasta que sea la fecha para enfrentarse ante los canaleros, por lo que podrán trabajar los errores en definición.

Puntería que quieren afinar de cara a la segunda fase el campeonato y así fortalecerse en la búsqueda por la copa número 30 de su historia.