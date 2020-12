Finaliza su periodo de aislamiento el próximo 12 de diciembre

Asegura ser asintomático y estar bien de salud

Redacción- El líder del Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido, confirmó estar en aislamiento por Covid-19.

Este sábado, cuando trascendió la noticia, Guido cumple cinco días en cuarentena, pues fue diagnosticado el miércoles anterior.

Así l confirmó el propio Guido a teletica.com, que conversó con el líder del movimiento, quien asegura que le dio «como una gripe».

«Soy asmático, no me dio ni siquiera el asma. Me siento totalmente recuperado, nunca perdí el gusto ni el olfato. Estoy bien, nada más que por respeto a la demás gente y a la familia voy a cumplir la cuarentena de rigor», contó tras la consulta de teletica.com.

Durante los días que presentó síntomas, Guido aseguró que procuró no reunirse con personas y quedarse en casa.

Además, afirma que decidió aplicarse la prueba por motivos de responsabilidad.

«Me fui a hacer la prueba por responsabilidad, traté de no reunirme en esos días con gente, porque tenía mis dudas; pero le doy gracias a Dios, ni siquiera me dio asma», dijo Guido al medio digital.

El periodo de aislamiento de Guido se mantendrá hasta el próximo 12 de diciembre, confirmó el líder de Rescate Nacional.