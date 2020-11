Rodríguez es uno de los puntos altos del Monstruo

Redacción – El técnico del Saprissa, Wálter Centeno, compara a Esteban Rodríguez con calidad y gran categoría de Sergio Busquets en el FC Barcelona.

Paté está fascinado con el trabajo que realiza Rodríguez, quién a base de trabajo ha logrado ganarse la confianza para ser titular en el Monstruo.

Su laborioso trabajo en la cancha es vital para los morados y especialmente para Centeno, que base gran parte de su juego en número 21 del cuadro tibaseño.

Para el estratega del campeón nacional, Esteban es de los jugadores que se habla poco, pero que rinde de gran manera dentro de la cancha en beneficio del Saprissa.

Centeno se atrevió a comparar a su volante con el Sergio Busquets, jugador del FC Barcelona de España, que siempre ha sido uno de los puntos altos del club ibérico.

Lea también: José Miguel Cubero recuerda enorme gesto que tuvo Froylán Ledezma con él

Inclusive, mencionó jugadores como el bosnio Miralem Pjanic del Barcelona y el español Rodrigo del Manchester City, que también cumple un papel como el de Rodríguez.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y se deshizo en elogios para el futbolista de 32 años, que es catalogado como esencial en su esquema de juego.

«A veces hay jugadores que pasan desapercibos para la gente, porque tal vez no hace un gol, no son los más vistosos, tal vez no andan los tacos último modelo o tal vez porque no tiene el cabellado pintado. Pero hay jugadores esenciales para los entrenadores.

De que basan su juego en ciertos jugadores. Esteban Rodríguez es un jugador que lo conozco bien, sé de donde viene, sé sus cualidades y creo que para todo el grupo, Esteban se ha ganado un puesto, se ha ganado un respeto a punta de trabajo.

Es de los jugadores que nunca habla pero si hace muchas cosas importantes y así es como debe ser. Es como en el Barcelona de Guardiola era Sergio Busquets y todo mundo hablaba de Messi, Iniesta y Xavi, pocas veces de Busquets.

En el Barcelona actual está Miralem Pjanic, en el Manchester City juega Rodrigo y ósea los entrenadores del fútbol moderno basan su juego en el número «5» y en ese caso nosotros muchas bases basamos el juego en el «5», dijo Paté en conferencia.

En el presente Apertura 2020, Esteban contabiliza un total de 819 minutos en 13 partidos. De momento, presenta un pequeña lesión, que lo tiene guardando reposo.