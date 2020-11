También resaltó los dos títulos que ha ganado al mando del equipo

Redacción- Wálter Centeno afirma sentirse orgulloso por llegar a 100 partidos al mando del Saprissa y los dos títulos conseguidos hasta el momento.

El estratega del Monstruo cumplió este miércoles su centenar de juegos en el banquillo de los morados.

Aunque el resultado no fue el que él hubiera deseado, puesto que terminó empatando sin goles en la visita ante el Santos de Guápiles.

Resultado que les impide empatar al Cartaginés con 26 puntos en la cima del grupo B y más bien ponen en riesgo el segundo puesto.

«Agradecido por todo lo que obtuve como futbolista y ahora como entrenador, llegar a 100 partidos no es fácil en una institución, llevo cuatro torneos y hemos ganado dos títulos, uno nacional y uno internacional, tengo que sentirme muy contento de todas las cosas que he vivido aquí en Saprissa, la verdad que ha sido muy lindo, me ha ayudado a crecer como entrenador y feliz».

«Las cosas malas me las guardo, siempre me las guardo yo sé cuándo y en qué momento las puedo decir, pero son más importantes los 100 partidos que las derrotas», aseguró el técnico del Monstruo.

Los tibaseños ahora deberán enfocarse en el difícil compromiso que tendrán el próximo domingo ante el Herediano.

Rival con el que podría verse las caras en la segunda fase del torneo, por lo que el partido es de gran relevancia debido a que servirá como parámetro.