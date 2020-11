El MEP, por su parte, aún no determina si dejará decisión a padres

Redacción- La Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) dejará que sean los padres de familia quienes decidan si sus hijos regresan a las aulas en 2021, bajo la modalidad de clases presenciales.

Las instituciones educativas que forman parte de esta asociación han sido instruidas para que contacten a los padres de familia y les consulten sobre su decisión en cuanto a que sus hijos vuelvan a las aulas o bien, se mantengan en clases virtuales.

Beatriz Ramírez, vicepresidente de ACEP, indicó que ya se está contactando a los padres para poder determinar cuáles estarían dispuestos a enviar a sus hijos a las aulas en el próximo curso lectivo, el cual está pensado para que se desarrolle desde una modalidad híbrida; es decir, desde la virtualidad y la presencialidad.

«El protocolo (de Salud) es claro, ya lo tenemos en mano y ahora lo que nosotros requerimos es comunicarnos con los padres de familia para determinar cuántos estudiantes estarían dispuestos a regresar en el mes de enero, febrero o marzo, según sea el calendario de cada centro educativo», indicó Ramírez a AM Prensa.

Ramírez expresó que están confiados en que los padres van a estar anuentes a que sus hijos regresen, pues ese ha sido su sentir en los últimos meses.

«Preguntan más si para el 2021, sus hijos van a volver a clases, el padre también necesita que su hijo regrese.

Cuando nosotros hablamos de teletrabajo puede que sí que papá y mamá están en casa, pero eso no quiere decir necesariamente que estén con el niño en clases.

Los estudiantes no entienden por qué pueden ir a la playa, al cine y no pueden ir al colegio, porque ellos lo necesitan», dijo Ramírez en entrevista con AM Prensa hace unos meses atrás.

Mientras ACEP asegura que dejará que los padres de familia decidan si envían o no a sus hijos, la Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP, Paula Villalta, explicó que aún no se determina para el sector público si se dejará a la libre la decisión o no.

«Efectivamente el otro año, dependiendo de la situación que tengamos en el país y obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud, se dará un lineamiento al respecto», indicó Villalta a AM Prensa.

La Viceministra señaló que hasta ahora no hay un lineamiento en firme respecto a lo que se establecerá, por lo que fue clara en indicar que no hay certeza de que se vaya a dar la posibilidad a los padres de que decidan sobre la modalidad de clases que recibirán sus hijos.