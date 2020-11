Afirman que buscan aumentar el consumo, o de lo contrario, no habría interés en publicidad

Redacción – La Coalición Costa Rica Saludable rechaza que permitan la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte.

Así lo dejaron saber en un comunicado oficial de la Coalición, conformada por ciudadanos que afirman tener el interés es defender la salud pública de todos los costarricense.

Costa Rica Saludable afirma que existen estudios científicos que demuestran que, exponer a menores de edad a publicidad de productos con contenido alcohólico, influye en el consumo temprano del alcohol y en las conductas problemáticas a futuro.

Además, extienden un agradecimiento a los 11 diputados que realizaron la consulta facultativa de constitucionalidad a la Sala IV sobre el expediente 21.663 Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional.

«En el expediente presentado a la Sala IV se adjuntaron cartas enviadas por la Dra. María Dolores Pérez-Rosales, representante de la la OMS en Costa Rica, y por Carlos Valerio Director de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, en las cuales brindan datos relevantes para que esta ley no se apruebe», indicó vocera de Costa Rica Saludable, la doctora Giselle Amador.

Otro vocero de la Coalición, el doctor Javier Vindas, afirma que el proyecto 21.663 ignora los criterios científicos y la evidencia en este tema y que «Costa Rica debe mantenerse en la línea de las mejores estrategias mundiales para proteger a los costarricenses de los daños del consumo del alcohol».

Señalan también que, en la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, la Organización Mundial de la Salud habla sobre este tema con las bebidas alcohólicas.

«La reducción del impacto del marketing, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes, es un objetivo importante si se quiere reducir el uso nocivo del alcohol», citaron.

Costa Rica Saludable destaca que esta iniciativa no tienen otra justificación que aumentar el consumo, porque si no fuera esa razón, no habría interés de patrocinio.

Puntos que justifican su oposición

El Estado debe ser ante todo vigilante y garante de la salud pública

La salud es un derecho humano. Afirman que se debe legislar a favor de la salud pública para proteger a la población nacional de factores de riesgo, en especial a las personas menores de edad.

Resaltan que está demostrado, en múltiples estudios, la relación entre el inicio temprano en el consumo de bebidas alcohólicas y la alta disponibilidad, bajo costo, influencia de la publicidad e influencia del patrocinio de bebidas alcohólicas.

2. Prima en el proyecto de ley propuesto un aspecto económico y no la salud de las personas

El documento mismo señala en su página 4: «Permitamos, entonces, que el deporte tenga un nuevo impulso, con el patrocinio de aquellos que son los mayores beneficiados económicamente del avance de nuestros atletas».

3. Los impuestos al alcohol sí son una medida de salud

Al igual que los impuestos al tabaco, los impuestos al alcohol sí son una medida en pro de la salud que pueden dirigirse al deporte, según destacan desde la Coalición.

En 2019, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) epartió ¢350 millones en becas y en el 2020 tendrá adicionalmente ¢3.000 millones, provenientes de impuesto al tabaco (Ley 9028).

También indican que, en un informe sobre la reglamentación a la comercialización de alcohol, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Costa Rica se coloca como ejemplo en materia de restricciones a seguir.

«Los anuncios no pueden presentar deportes ni figuras del deporte, o bien intelectuales, científicos o profesionales famosos o conocidos en cualquier profesión; tampoco pueden transmitirse en los medios dirigidos o diseñados para atraer a los menores», citaron.

4. Textualmente, indican que «se tiene certeza científica que una de las poblaciones más afectadas por el mercadeo, publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico son los adolescentes, porque en ellos el consumo de alcohol muestra tres vulnerabilidades distintivas indicadas por el estudio Exposure to alcohol advertisements and teenage alcohol-related problems: La impulsividad; la autoconciencia y la duda de sí mismo; y; el riesgo elevado de uso del alcohol, incluyendo el comportamiento impulsivo.»