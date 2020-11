Rescata la labor del equipo por encima de su rendimiento individual

Redacción- Daniel Colindres se mantiene humilde e intenta evitar los reflectores pese al doblete conseguido ante Guadalupe FC.

Saprissa derrotó por marcador de 5-1 al conjunto guadalupano la tarde de ayer domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.

Encuentro en el que Colindres logró su primer doblete del presente campeonato, mismo en el que ha recibido fuertes críticas por su desempeño.

Pero parece que logró dejar todo eso de lado ayer con las dos anotaciones que precisamente fueron las encargadas de abrir y cerrar el tanteador.

“Yo sigo trabajando tranquilo, yo sé que con el tiempo y el ritmo el resultado va a llegar”.

“Yo tengo que tratar de cumplirle al profe donde él me quiera utilizar, hoy me pidió que jugara de ‘‘9’’, el equipo lo venía muy bien con Jimmy (Marín) y Marvin (Angulo) abiertos a los costados y Johan (Venegas) de ‘’9’’, hoy Johan no estaba, me tocaba a mí, el profe echó mano de mi persona y por dicha, pero no quiero no quiero subrayar lo que es mi trabajo si no el colectivo, que fue el importante a final de cuentas” afirmó el experimentado futbolista.

Colindres también se refirió al formato del campeonato nacional y la seguidilla de buenos resultados que ha logrado cosechar el Monstruo.

Aspecto que en caso de continuar les permitiría llegar a la instancia de semifinales con un gran estado anímico, que por el formato del torneo inclusive les posibilitaría terminar como campeones.

“Sabemos lo que es este torneo, el primer lugar lo que da es el acceso a la final a mínimo ser subcampeón y los cuatro equipos que entran a las fases finales cualquiera puede hacerlo muy bien, el que lo haga mejor es el que va a terminar coronándose campeón”.

“Igual fue el torneo pasado para Saprissa, no llegó muy bien, andaba ahí acomodándose a la idea del profe y al final por dicha pudo salir campeón”, concluyó el volante.

Saprissa registra nueve anotaciones a favor en los últimos dos partidos del campeonato, debido a la goleada de 4-0 ante el Municipal de Pérez Zeledón y el resultado de ayer.

Mientras que Colindres llegó a tres tantos en el Apertura 2020, luego que en la primera jornada vulnerara la portería de Limón FC.