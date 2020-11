Redacción– Con la compra de un libro adultos mayores de Obras del Espíritu Santo recibirán un plato de comida.

Fernando Sandí nunca pensó que escribir un libro de poemas y relatos se convertiría en sustento para cientos de adultos mayores de la Asociación Obras del Espíritu Santo.

El libro llamado Angustias Colectivas reúne una colección personal de 50 poemas y relatos

inspirados en vivencias propias del autor con amigos, familia y hasta negocios.

Este proyecto inició hace varios años pero fue hasta que llegó la pandemia por la COVID-19 que Fernando tuvo más tiempo para lograr culminar el gran sueño de escribir su primer libro de poemas y relatos, el cual, sin haberlo planificado de esta manera, llegaría acompañado de una importante causa social.

“Este año celebré mi cumpleaños 50 y me pareció muy oportuno terminar el libro y verlo como el inicio de una nueva etapa en mi vida.

También, quería no solo recordar cosas tristes del 2020, sino pensar en eventos positivos para el futuro, en otras palabras, si pude publicar un libro en medio de la pandemia no hay excusa para no hacerlo en mejores años”, comentó Fernando Sandí, autor del libro.

El libro tiene un valor de ¢5000 más ¢1500 de envío en el Área Metropolitana. Los interesados en adquirirlo pueden depositar directamente a la cuenta CR22016111056143617304, cédula jurídica 3-0023-44562; o por medio de SINPE móvil al número 8438-6040, ambas cuentas son de la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Es importante mencionar que se debe poner en el detalle: COMPRA LIBRO y copiar en la transacción al correo fernandosandi@me.com

Si desean pagarlo con tarjeta de crédito solo tienen que entrar a nuestro catálogo de OlibaPay en el siguiente link: https://bit.ly/2IqUSVq. Esta primera edición consta de 1.000 ejemplares y el objetivo es lograr donar más de 700 comidas a la Asociación de Obras del Espíritu Santo.

Los cuatro emprendimientos son Queques Sabor, Picando ideas con Nani y Fijate Vos y Fijate Vos y La Tamalería.

“Esta ayuda llega en momentos de mucha necesidad para el país y estamos sumamente agradecidos con Fernando Sandi por hacer de su proyecto personal una obra social que traerá alivio a muchos adultos mayores que se verán beneficiados con un plato de comida”, agregó el Padre Sergio Valverde, Director de la Asociación Obras del Espíritu Santo.