Redacción- Cristian Gamboa cumplió con gran actuación en la caída 0-2 de su club en Alemania.

El lateral derecho fue convocado por técnico de La Sele, Ronald González, por su buen rendimiento en suelo alemán.

Por lo que el estratega del VFL Bochum le dio la oportunidad al costarricense de seguir demostrando su gran nivel dentro del terreno de juego.

Gamboa saltó a la cancha como parte del once estelar para recibir al Greuther Fürth en su casa para disputar la séptima jornada de la Bundesliga 2.

Con el pitazo inicial la escuadra visitante tomó la iniciativa en el enfrentamiento, siendo superior fila por fila en el juego.

This is how we lineup for today’s visit from @kleeblattfuerth ! #BOCSGF #meinVfL

Siendo a los nueve minutos del enfrentamiento, cuando Paul Seguin abrió el marcador 0-1 a favor de los visitantes con una gran definición frente al guardameta del Bochum.

A partir de la anotación los celestes intentaron ir al frente en busca de la paridad, pero se encontraron con un bloque defensivo bien elaborado por parte de Fürth.

Cuando se cronometraba el minuto 14 del compromiso, la escuadra del tico cometió una falta de penal, la cual para felicidad de los locales el guardameta terminó enviando a saque de esquina el disparo de Julian Green.

Sin embargo, al 34´ los visitantes ampliaron su ventaja gracias a Sebastian Ernst, quien aprovechó los espacios en la defensa para enviar el balón al fondo de la portería.

De esta forma concluyó la primera mitad, dejando como estadística cero remates al marco por parte del equipo de Cristian Gamboa.

Para la etapa complementaria, el Bochum fue el encargado de mover los hilos del partido en busca de las anotaciones que les diera la paridad en el marcador.

El nacional mejoró su rendimiento en el terreno de juego, siendo pieza clave para las opciones en ataque de su club.

Pese a los múltiples intentos del Bochum por encontrar la fórmula para vencer al guardameta visitante, este estuvo atento para impedir que la pelota se colara en su portería.

Finalmente, la escuadra del nacional terminó derrotada 0-2 en el compromiso, cayendo momentáneamente a la cuarta casilla de la tabla.

Fürth take the points back to Bavaria. International Break now to regroup and prepare for our game at @HSV_English!#BOCSGF #meinVfL pic.twitter.com/KuPAPL4eW2

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) November 7, 2020