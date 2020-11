Alajuelense ha ganado dos títulos de Concacaf

Redacción – El volante de Alajuelense, José Miguel Cubero, sueña en grande con La Liga y anhela con ir a un Mundial de Clubes, torneo que considera como lindísimo.

Cubero siempre se ha considerado como un persona ganadora en todos los campos de su vida, por lo que en el León no es la excepción y su mentalidad se mantiene.

El futbolista asegura que La Liga no se ganó el derecho de jugar Liga Concacaf por casualidad, ya que el boleto para la competencia se consiguió con un gran trabajo grupal.

A sus 32 años, Cubero es uno de los grandes líderes del León, por ello deja claro que el objetivo de aspirar a lo más alto siempre va a estar presente en Alajuelense.

Los manudos se alistan para enfrentarse al San Francisco FC de Panamá en los octavos de final del torneo regional este próximo martes a las 9:15 pm en el Morera Soto.

Para el mundialista en Brasil 2014 con La Sele, el duelo ante los panameños será complicado, pero no es excusa para no seguir avanzando en el certamen del área.

José Miguel Cubero conversó con AMPrensa.com y reveló que en el Equipo de su Gente quieren ir a un Mundial de Clubes pero son conscientes que no será fácil.

«La postura es la misma, yo siempre me he considerado una persona ganadora en cualquier cosa, yo siempre he tratado de ser así en mi vida. Nos ganamos el derecho de participando en este torneo de Concacaf con nuestro gran trabajo.

Uno anhela y siempre hay que pensar en lo máximo, si estás en un torneo solamente para clasificar a arduas penas y ya nos tocan equipos mexicanos, por eso desde el inicio hay que tener un objetivo claro, si no durante la marcha no sabes donde vas.

Yo he sido así, queremos ir a un Mundial de Clubes pero eso no va ser fácil, tenemos equipos al frente y no podemos menospreciar a nadie, jugamos el próximo martes ante San Francisco FC de Panamá, un equipo complicado y difícil.

Pero ya estamos encontrando la forma para poder hacerles daño y ya pasar en la siguiente fase. Mantengo mi postura y todos sabemos que debe ser lindísimo ir a un Mundial de Clubes, todos queremos estar, pero no es fácil tampoco», afirmó José Miguel Cubero en una entrevista con AMPrensa.com.

Los manudos buscarán ir paso a paso y así igualar lo hecho por el Saprissa en el año 2005, cuando asistieron al Mundial de Clubes de Japón, en el cual ganar el tercer lugar.

Para llegar a ese prestigioso certamen, los erizos deben ganar el título de Liga de Campeones de la Concacaf, el cuál han ganado en dos oportunidades (1986 y 2004).