Tuvo que realizar investigación para poder dar con el joven

Se dio una confusión con otro hombre que también perdió su moto

Redacción- El empresario David Patey, cumplió su palabra y regaló la motocicleta al joven que perdió la suya en las inundaciones en Parrita provocadas por Eta.

Tras una ardua investigación y una confusión, Patey logró ubicar a Wagner Vargas, un joven que necesitaba de la moto para trabajar.

Vargas perdió su moto el jueves 5 de noviembre, cuando un río se la llevó y lo dejó a pie, todo quedó captado en vídeo.

Luego de que las tristes imágenes circularan en redes sociales y medios de comunicación, Patey empezó una investigación para dar con el afectado.

Patey tuvo que investigar para ubicar a Vargas y relata que tuvo que hacer una serie de pesquisas para dar con él.

«Vieras que investigación más linda, logré pegar y ver quién fue el señor del video. El señor se llama Wagner Vargas», dijo Patey.

No obstante, antes de eso, hubo una confusión, pues antes, otro joven también perdió su moto ese mismo día, pero a él se le dio también una motocicleta nueva por parte de otra empresa.

Sin embargo, Patey logró dar con el joven del vídeo, luego de una investigación que comentó:

«Encontré el dueño de camión que lo recogió en el video y había apuntado su número de celular. Luego, el casco que sale el foto tiene marcas blancas y último por último el que pierde su moto en el video tiene su mochila afuera de la capa, no adentro de la capa lo cual ayuda entender la confusión», comentó Patey.

Tras concretar la entrega, Patey envió un mensaje para sus seguidores:

«La verdad amigos, uno no tiene la capacidad para ayudar a todos, pero eso no significa que no se puede ayudar a uno».

La ayuda de Patey fue aplaudida por muchos en redes sociales, donde dio a conocer que había cumplido con su palabra.