Patey asegura que sale complacido tras reunión con autoridades de gobierno

Redacción- Las hermosas jirafas de Ponderosa Adventure, muy queridas por los costarricenses, tienen asegurado su permanencia en este centro turístico.

Así lo confirmó el mismo dueño del lugar, David Patey, quien indicó que tras una reunión sostenida con autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se logró llegar a acuerdos en referencia al polémico decreto ejecutivo que establece, entre otros aspectos, generar procesos de anticoncepción para evitar la reproducción de especies silvestres, como la jirafa y otros animales que Ponderosa exhibe al público.

«Informo al pueblo y más importante los colaboradores de la Ponderosa que no nos van a cerrar, no van a castrar jirafas, no quieren meter animales en jaulas, no quieren quitar el empleo. Nada de eso.

Les informo que logramos en este reunión una ruta de trabajo que juntos los señores de SINAC Guanacaste nos permite asegurar la permanencia de la Ponderosa en Guanacaste junto su familia de animales y trabajadores. La verdad muy buena noticia!!!», expresó Patey a través de su cuenta de Facebook.

Patey contó que pese a que la reunión «fue intensa» en algunos momentos, ambas partes lograron defender sus puntos de vista.

AM Prensa intentó conocer la posición del MINAE y SINAC tras la reunión sostenida con Patey y otros actores importantes dentro del proceso; estamos a la espera de una respuesta.

En octubre pasado, el MINAE informó que se ponía en pausa la ejecución del decreto para dar espacio a diálogos con los autores involucrados en el tema, a fin de que se pudiera tener mayor claridad sobre el documento y realizarle mejoras.

«Vamos a hacer una pausa hasta que tengamos y renovemos protocolos de atención para los siguientes operativos», indicó Franklin Paniagua, viceministro de Recursos Naturales, en aquel momento.

La Fiscalía General de la República aprobó un ajuste solicitado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) respecto a otorgar una prórroga para implementar una estrategia de ordenamiento para los sitios de manejo de vida silvestre.

La Fiscalía estableció nuevos plazos «variados para unificar algunas fechas de entrega que definió en marzo de este año, y que luego amplió en julio de este año», indicó el MINAE en esa oportunidad.