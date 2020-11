Bolaños recibió con alegría esta noticia

Redacción – La defensa del empresario Juan Carlos Bolaños denuncia persecución y violación de los derechos del imputado, relacionado con caso del «cemento chino – BCR».

El abogado de Bolaños alzó la voz tras la resolución de la Unidad Especializada de la Fiscalía General informó que se desarrolló una audiencia en la que solicitó la prórroga de medidas cautelares, así como la petición de otras nuevas.

En contra de los imputados Juan Caros Bolaños y Mario Barrenechea. Esto se debe a que, aunque ya no es posible prorrogar las medidas privativas de libertad al haberse vencido el plazo máximo para estas en la etapa preparatoria de la investigación.

Los peligros procesales persisten, tal como lo hizo ver el Juzgado Penal. A raíz de lo anterior, se requiere que los imputados estén sujetos al proceso penal con otro tipo de restricciones para evitar que se abstraigan de este.

Con este cambio, Bolaños cumplirá las medidas cautelares de impedimento de salida del país, mantener el pasaporte en custodia del Juzgado Penal.

Juan Carlos Deberá firmar una vez al mes, entrega de cédulas hipotecarias en favor del Juzgado Penal y abstenerse de acercarse, molestar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos de la causa.

Mientras que Barrenechea tendrá impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con testigos o funcionarios del Banco de Costa Rica y firmar una vez al mes.

En ambos casos, las medidas tendrán vigencia hasta la realización de la audiencia preliminar de la causa.

Fernando Vargas, abogado de Juan Carlos Bolaños, denuncia una persecución sobre su representado tras la resolución dada a conocer por las autoridades.

«Lo tenían monitoreado de forma electrónica y sin embargo, yo siento que la persecución sigue, porque a pesar de que la jueza fundamentó que don Juan Carlos Bolaños puede mantenerse perfectamente solo firmando y con impedimento de salida del país.

Indicó que tiene que mantenerse así hasta el 4 de noviembre, por cuanto la resolución está firme hasta mañana. Eso es un asunto inconstitucional, sigue la persecución sobre Juan Carlos Bolaños y no puede ser posible que le digan ya no tiene las medidas.

Pero debe irse a arresto domiciliario hoy también, eso es una barbaridad. No puede pasar esto en este país. La jueza dijo que don Juan Carlos debe quitarse la tobillera y arresto. Según ello, el fiscal anterior no investigaba, era un caso fácil y tres años después no nos han acusado.

No quieren investigar las pruebas que don Juan y mi persona hemos solicitado, acerca de Oceánica de Seguros, por ejemplo. Por qué si Oceánica de seguros pagaba aquí no había causa penal», afirmó Fernando Vargas a Repretel.

Esta Unidad agregó que el caso, calificado como de tramitación compleja, avanza de manera satisfactoria en su investigación; a la fecha cuenta con 10 personas imputadas dentro del expediente, el cual acumula un total de 25.000 folios.