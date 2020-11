Redacción– El Director de Deportes Repretel Pablo Guzmán asegura que pensó en suicidarse pero Dios lo salvó.

“Yo recuerdo que muchas veces decía que no era feliz y que la vida es una mierda. Recuerdo que ese día me fui para un lugar y dije no, regresé a mi casa y aliste un puño de cosas para tomármelas”, dijo Pablo Guzmán en el programa “De noche con Tavo López”.

LEA TAMBIEN: Estos serían los ocho presentadores del Chinamo este 2020

Director de Deportes Repretel y Monumental reveló un difícil momento que vivió en su vida y agregó que una fotografía de su sobrina y una conversación con Dios ayudaron para no tomar la trágica decisión de acabar con su vida.

“Esa noche veo la foto de una de mis sobrinas y dije “no, no”, en ese momento le pedí a Dios.

El Dios que tanto me habían enseñado de chiquitillo fue hasta ese día que le hablé”, manifestó el comunicador.

El carismático periodista comento que la fuerte presión laboral le llevó a tener ese tipo de pensamientos negativos.