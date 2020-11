Se ha confirmado un retorno a la presencialidad

Redacción- El presente curso lectivo 2020 ha sido un proceso educativo que ha representado grandes retos para estudiantes y padres, a raíz de la pandemia generada por el virus de la Covid-19.

El 2021 se vislumbra como un año lectivo también lleno de retos y sin duda alguna, problemáticas que el Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá atender con gran responsabilidad.

Para el caso de padres y estudiantes, el 2021 requerirá un esfuerzo extra, pues la dinámica del curso será muy distinta a la de años anteriores, en medio de una pandemia que sigue su rumbo a nivel mundial.

Aquí le presentamos toda la información que se conoce hasta ahora sobre el desarrollo del curso lectivo 2021:

Un aspecto de suma importancia es que el próximo curso lectivo se desarrollará bajo una modalidad de clases «híbrida»; es decir, desde la virtualidad y la presencialidad.

Es probable que aquellos estudiantes con mayor problema de conectividad o en estado vulnerable por su condición socioeconómica, sean los que regresen a las aulas bajo esta modalidad de clases híbrida.

Según ha dicho el MEP y tras información que AM Prensa pudo obtener, los estudiantes, docentes y administrativos que estén bajo una condición de riesgo por enfermedad frente a la Covid-19, no regresarán a las aulas en el 2021.

«Sabemos que la salud es un elemento fundamental. Si alguna persona docente o administrativa tiene alguna enfermedad, es mejor que vaya buscando su dictamen médico para que pueda justificar que siga permaneciendo en educación a distancia», indicó Alexandra, psicóloga de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP.

Hall añadió que los estudiantes que reciban clases con ese docente, que permanece a distancia, también atenderán lecciones desde sus hogares.

Por ejemplo, si se trata de un docente de primaria, sus alumnos solo irían a la institución a recibir materias especiales como educación física u hogar.

Hall indicó que siempre se va a priorizar la salud de los docentes, administrativos o estudiantes por encima de cualquier cosa.

Aún no se define cuáles grados o grupos y en qué horarios, regresarán los estudiantes a las aulas.

Lo que sí se sabe hasta ahora, pues está incluido en el protocolo, Reactivación del curso lectivo 2020, en centros educativos públicos ante la emergencia por el Coronavirus (COVID-19) del MEP, es que los centros educativos que abrirán serán aquellos bajo condiciones óptimas de infraestructura y salubridad.

El MEP también ha dicho que regresarán a clases los estudiantes de centros educativos en zonas donde haya poco o bajo contagio de Covid-19.

Salud ha dicho que el regreso deberá ser paulatino, pues es imposible que se dé un retorno al 100%.

Aún se desconoce sí los estudiantes regresarían a las aulas en febrero o a mediados del año entrante.

Mientras el MEP dice planear un inicio del curso para febrero, Salud señala que «posiblemente» este no arranque desde la presencialidad.

AM Prensa también ha consultado al MEP sobre la posibilidad de que los padres decidan si sus hijos regresan o no a las aulas en el 2021; sin embargo, no se ha recibido respuesta.

CLASES BIMODALES

El MEP, partiendo de una forma de trabajo que llama «bimodal», analiza los posibles escenarios para la aplicación de esta nueva modalidad de clases, con una cuota de trabajo virtual y otra presencial.

«Se está trabajando en un modelo educativo para hacer un regreso bimodal y las estrategias educativas darán pie a los escenarios que tendríamos», indicó a AM Prensa la viceministra académica del MEP, Melania Brenes.

El MEP trabaja en afinar detalles respecto a esta forma de trabajo para un regreso paulatino a clases en el 2021.

A finales de noviembre se brindará la información correspondiente sobre los parámetros de trabajo que se aplicarán bajo esta modalidad.

COMEDORES ESCOLARES

El MEP visualiza que para el 2021, se mantenga la entrega de paquetes de alimentos a estudiantes.

Es decir, los comedores escolares continuarían cerrados, con el propósito de evitar que en el regreso paulatino a las aulas en 2021 haya aglomeraciones en estos espacios.

Así lo comunicó Hall, psicóloga de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, durante un webinario este pasado lunes, en el que esta cartera dio detalles sobre la estrategia «regresar» para el 2021.

«Por el momento, sí se seguirá trabajando la entrega de alimentos de la forma en que se está haciendo en este momento.

Pero no podemos tener la certeza de que eso vaya a suceder de esa forma por el movimiento que tenga la pandemia.

En este momento, sí podemos decir que está pensado en continuarse a como está en este momento», dijo Hall.

FORMA DE EVALUACIÓN 2021 Y CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS

La manera en que los docentes evaluarán a los estudiantes en el 2021 aún es un misterio. AM Prensa ha consultado al MEP sobre este importante aspecto.

La entidad ha indicado que trabaja en afinar esos detalles, pues aún es temprano para hablar de un proceso definitivo.

Sobre la cantidad de tiempo que pasarán los estudiantes en las aulas o centros educativos una vez que vuelven a la presencialidad, tampoco ha sido aclarado.

Lo que sí ha dicho el MEP es que se deberán cumplir protocolos sanitarios estrictos durante los tiempos de recreo.

Los estudiantes irán por horarios y grupos a disfrutar de este espacio, los alumnos no podrán tener contacto, ni compartir alimentos, entre otras disposiciones.

EL PROTOCOLO COMPLETO PARA RECREOS ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB: https://www.mep.go.cr/coronavirus