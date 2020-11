Aún se desconoce su paradero después de un mes desaparecido

Redacción- Mildiana Henriquez, esposa de Jeffrey Vargas, un mensajero de quien no se sabe su paradero desde hace un mes, lo busca en calles, hospitales y hasta lotes baldíos, con la esperanza de encontrarlo y acabar con la «angustia» que la embarga.

Pese a faltar muy poco para dar a luz, Henriquez se ha sumado a las búsquedas junto a familiares, amigos y conocidos.

Las redes sociales han sido el medio de mayor divulgación sobre la búsqueda de Jeffrey, ahí su esposa comparte información sobre las acciones que realizan para dar con él.

«1 mes!!! Un mes de no saber nada de jeffry… 1 mes de dolor inexplicable 1 mes de angustia 1 de desesperación 1 mes donde no sabia que se podía llorar tanto 1 mes donde tuve que aprender a llorar en silencio para que nadie escuche 1 mes donde no sabes si duermes o no 1 mes donde mi bebe se ha tragado también este dolor 1 mes donde no se si el esta bien o no 1 mes de agonía 1 mes de sufrimiento 1 mes 1 mes ya en esto que ya no es vida… Por favor si saben donde esta llámeme por favor 86706259…», escribió Mildiana este pasado viernes en su cuenta de Facebook.

Vargas, quien desapareció el 20 de octubre anterior, pronto será papá, pues su esposa tiene nueve meses de embarazo.

Con drones y perros entrenados en rastreo de personas, la policía judicial lo buscó hace tres semanas atrás por la zona donde se hallaron partes de su motocicleta y algunas de sus pertenencias.

Vargas desapareció, en apariencia, luego de que fuera arrastrado por el agua tras el desbordamiento del Río Tiribi, en Río Azul de La Unión, según informó el OIJ.

Si usted conoce sobre su paradero o tiene información, puede llamar a la la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.