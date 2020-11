Espíndola conoce a la perfección como es el estilo del club catracho

Redacción – El defensor argentino morado, Esteban Espíndola, tendrá una tarea especial para juego del Saprissa ante Marathón de Honduras en Liga Concacaf.

Espíndola cumplirá un papel clave en la preparación del cuadro tibaseño para este importante duelo de cuartos de final del torneo del área.

Uno de los capitanes del Monstruo: Michael Barrantes, deja claro que no tiene mucho conocimiento del conjunto hondureño liderado por el argentino Héctor Vargas.

Ante ello, el líder del conjunto saprissista le asignó una tarea a Espíndola, quién llegó al conjunto morado proveniente del Club Deportivo Marathón.

Fue en la escuadra hondureña donde el argentino brilló y pudo firmar con los morados, aunque eso sí, ha dejado grandes dudas desde su arribo a San Juan de Tibás.

Esteban será el encargado de darle una guía a Wálter Centeno y compañía, ya que conoce a la perfección como es el estilo de juego del cuadro verde de San Pedro Sula.

Michael Barrantes asegura que tienen como ventaja que Espíndola conoce bastante bien al club catracho, por lo que van a tener buenas referencias gracias al sudamericano.

«De análisis del rival pues no tengo mucho, ya que últimamente no se ha podido ver mucho fútbol o no he estado tan enterado del fútbol hondureño, pero también hay que ser claros que tenemos un compañero como Esteban Espíndola, quién si conoce bastante bien el tema del club.

Lógicamente me imagino que llegaron y salieron jugadores cuando él estaba, pero vamos a tener muy buenas referencias. Ahorita estamos pensando en Marathón y en lo que es clasificar a la otra fase, después tendremos tiempo para analizar», dijo Barrantes.

Los morados viajarán a suelo catracho en un vuelo chárter y bajo estrictas medidas sanitaras. El partido se realizará el próximo martes 1 de diciembre a las 9:15 pm.