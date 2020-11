Redacción– La esposa de Henry Moya, Yorleny Castillo, denuncia en redes a la artista Elena Umaña por supuesto acoso.

La integrante del conocido grupo «Calle 8» no aguantó nada al realizar su denuncia en su perfil.

«No soy de hacer estas cosas me considero ser una mujer llena de paz, vivo mi vida tranquila, sin meterme en la de nadie, pero ya con esta mujer Elena Umaña es demasiado, tiene una frustración inmensa por la cual no me deja en paz.

Cada que vez que le escribe a mi esposo Henry Moya lo hace para ofenderme, tengo 8 años de soportar lo mismo y nunca he dicho nada porque claramente su educación tan baja no se compara con la mía, pero todas las personas en la vida tenemos un límite, y anoche fue mi detonante al venir a mi casa a pegar gritos afuera como una loca», dijo Yorleny Castillo.

Castillo agregó que no suele publicar ese tipo de problemas en sus redes, sin embargo, se encuentra cansada de la situación.

«No soy de hacer estas cosas, pero ya es demasiado su necedad, yo no tengo la culpa de que no tenga paz interior y tenga que estar comparándose, no hay comparación, ni en la edad porque me la triplica, no se con qué afán vino anoche a mi casa junto a Isaac González a tomarse fotos a averiguar mi vida a estar gritando afuera desde la microbús averiguando mi vida con mis vecinos. Señora lo que quiera saber de mi, venga y me lo pregunta, que con mucho gusto le voy a contestar», agregó la artista.

Es importante mencionar que el empresario musical compartió hace unos días una publicación con una fotografía de Elena Umaña «esperando fuera de la casa».

«Mi hija que tenemos en común se vino a vivir conmigo por seis meses para alivianarle la carga de gastos y la verdad con toda sinceridad la disfruté muchísimo y por mi puede quedarse para siempre», dijo Moya.

Moya asegura que en ese tiempo que su hija se mantenía con él la cantante seguía firmando en Juzgado como si estuvieran juntas.

«No tiene porque venir a donde mis vecinos a preguntar nada, debería de aprender a comportarse a la altura con decencia y no andarse rebajando metiéndose en mi vida personal, no es mi culpa, que usted no sea feliz y no pueda tener una relación estable.

Hay personas que necesitan ayuda psicológica y no se dan cuenta. Debería de preocuparse por ser una buena madre y no andar haciendo el ridículo en la calle, tengo más audios, capturas de pantalla que lo que dan es vergüenza de ver el comportamiento de esa mujer.

Si los tengo que publicar lo voy a hacer, porque ya estoy cansada de la señora sin oficio, siento pena ajena por ella», finalizó Castillo.