Este sábado tomaron ADN de familia del desaparecido ante el hallazgo de un cuerpo

Redacción- Mildiana Henriquez Rivera, esposa de Jeffrey Vargas, quien tiene un mes de desaparecido, asegura mantener la fe intacta de que lo volverá a ver sano y salvo.

«La vida no puede ser tan injusta y cruel de arrebatarnos este futuro juntos. No puedes dejarme así, aún no pierdo la esperanza de volver a verte, pido el al cielo esa oportunidad», comentó en sus redes sociales este sábado.

Y es que este mismo sábado, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la represa Brasil de Mora.

El OIJ añadió que se le tomaría una muestra de ADN a los familiares de Vargas para descartar o confirmar que se trata de su cuerpo.

Vargas, quien desapareció el 20 de octubre anterior, pronto será papá, pues su esposa tiene nueve meses de embarazo.

Con drones y perros entrenados en rastreo de personas, la policía judicial lo buscó hace tres semanas atrás por la zona donde se hallaron partes de su motocicleta y algunas de sus pertenencias.

Vargas desapareció, en apariencia, luego de que fuera arrastrado por el agua tras el desbordamiento del Río Tiribi, en Río Azul de La Unión, según informó el OIJ.