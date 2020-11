Redacción– Debido a la pandemia la Teletón 2020 se realizará sin público y bailará al ritmo del pop y el ballenato.

Teletón 2020 será el próximo 4 de diciembre a partir de las 10 de la noche. Es importante resaltar que la meta busca llevar esperanza al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y al Banco Nacional de Sangre.

Uno de los platos fuertes del evento es la participación del cantante colombiano Fonseca, también estará Maribel Guardia y Martín Valverde, ambos costarricenses radicados en México y volverán a sus raíces con una puesta en escena cargada de energía.

En el caso de Maribel Guardia estará acompañada de su hijo Julián Figueroa, quien se destaca por su talento musical.

El cantante y compositor argentino Nahuel Pennisi, será otro de los artistas que cautivará con su música y su mensaje de vida.

El grupo PaluSanto será una de las revelaciones musicales del evento y con su mezcla de violín, guitarra, piano y otros instrumentos, brindará un show espectacular.

Manuel Obregón sorprenderá a la audiencia con su aclamado espectáculo “Cosmos”.

La Kuarta será otra de las agrupaciones que pondrán a vibrar el escenario con su buen ritmo y canciones como “Ay Mami”, “El Instructor” o “Acelera”.

Es importante mencionar la banda «Un rojo reggae band» contagiará los hogares de mucha energía.

Otros nacionales que se sumarán son Vanessa González, Marifé, José Jakamo, Tapón y Gonín, así como los infaltables del grupo La Solución.

Entre otros de los nacionales invitados, también destacan: Elena Umaña, Stefany Herrera, Three of Us, Shonen Sound, Imperio Animé, Sebas Guillem, Mario Tanzi, Duo Guapil y Isaac Ehresman.

Las personas ya pueden empezar a donar a través de BAC Credomatic y www.ayudateleton.com

También puede donar por medio de las alcancías identificadas que estarán en distintos puntos del país así como por el sitio www.ayudateleton.com y a través de mensajería de texto o número fijo.

Mensajería de texto

2030 para donar ₡5.000

2034 para donar ₡10.000

Número fijo

900-400-1000 para donar ₡1.000

900-400-2000 para donar ₡2.000

900-400-3000 para donar ₡3.000

900-400-5000 para donar ₡5.000

900-400-9000 para donar ₡9.000