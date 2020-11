Presentó recurso de amparo contra lineamiento de la universidad

Redacción- Un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó un recurso de amparo contra esta institución por un lineamiento que obliga a los universitarios a encender el audio y cámara durante pruebas sincrónicas virtuales.

El recurso bajo expediente 20-019142-0007-CO, indica que el alumno considera como una violación a su derecho de imagen, el ser obligado a oírse y verse durante el tiempo de prueba, al alegar que no cuenta con las condiciones adecuadas para hacerlo por el espacio en el que atiende sus clases en casa.

«Menciona que para realizar dicha prueba se requiere de un espacio privado acondicionado en un día y hora determinados, la cual tiene un límite de tiempo de 2 a 3 horas, además de la exigencia total y absoluta de tener el video y sonidos activados durante toda la prueba. Considera que esas condiciones resultan injustas y desproporcionadas, ya que a su parecer existen otros métodos pedagógicos más adecuados», se indica en la resolución del recurso.

La Sala Constitucional rechazó el recurso al indicar que no le compete discutir la forma en que los estudiantes son evaluados en las universidades.

Además, se indicó que el estudiante no aportó prueba suficiente para respaldar su posición.

«es un hecho público y notorio que las carreras que lleva el recurrente, en principio, se daban en forma presencial y que fue a raíz de la pandemia por el COVID-19 que se tuvo que implementar la modalidad virtual.

Por ende, no es de recibo el argumento cuando afirma que ‘no me siento bien ni cómodo mostrando mi imagen’, pues de no existir la situación excepcional que se atraviesa e impone el distanciamiento físico, el recurrente tendría que presentarse a rendir la prueba junto con el resto de compañeros y compañeras e impedirían que se mantuviera como incógnito», añadió la Sala.

La sentencia a este recurso fue emitida por la Sala este pasado 6 de noviembre.