Zabala cuenta con el cariño de gran parte del liguismo

Redacción – El lateral argentino del León, Facundo Zabala, lo da todo en la cancha para ganarse la renovación con Alajuelense y así continuar ligado a la institución.

Zabala termina su ligamen con La Liga en el próximo mes de diciembre, por lo que se ha enfocado en dejar la vida para poder convencer a la directiva rojinegro de renovarlo.

A sus 21 años, el sudamericano es clave en el Equipo de su Gente, ya que se ha adueñado de la banda izquierda de cuadro erizo y ha destacado con grandes actuaciones.

En el pasado encuentro ante Cartaginés anotó uno de los cuatro goles erizos. Ese tanto significó el segundo festejo en el presente certamen para Facundo.

Lea también: Seis ticos se mantienen con vida en busca del trofeo de campeón en la MLS

El futbolista formado en Rosario Central de Argentina conversó con Deportivas Columbia y señala que se sentará a negociar con La Liga hasta el final del Apertura 2020.

«Por el momento no se ha hablado mucho, así que nada quedamos en esperar que pasaba cuando finalizaba en el torneo. Estoy a la espera a ver que me dice La Liga. No es que yo no quiera, es que no se ha decidido nada.

Me gustaría trascender, pero tampoco se ha hablado algo concreto. Yo estoy dejando todo en la cancha. No me ha llegado nada del exterior, eso lo maneja mi agente. Yo quiero estar enfocado acá y hablé con Agustín Lleida, al final veremos», dijo Zabala.

Pero todo no quedó ahí, ya que Facundo afirma que en un equipo como Alajuelense siempre tiene que estar mejorando y así poder en un nivel óptimo para seguir en el club.

«La verdad es que uno sabe que a final de año puede quedarse sin trabajo, pero tengo que estar dándole para adelante día a día, porque el club te exige, es un club grande donde siempre tienes que mejorar, dejó todo en las manos de Dios. Voy a darlo todo hasta el último minutos que me toque estar», afirmó Zabala a Columbia.

En lo que va del certamen, Facundo suma 875 minutos en 11 partidos, que lo tienen como uno de los hombres de confianza de la escuadra rojinegra.