Araya está agradecido con Matosas por la confianza que tuvo en él

Redacción – La fama y malas juntas hicieron perder protagonismo en La Sele y Cartaginés a Luis Ronaldo Araya, una de las grandes promesas blanquiazules.

A sus 21 años, el futbolista oriundo de Turrialba ha vivido experiencias que lo han marcado de gran manera y le han ayudado a mejorar en todos los campos de la vida.

Araya se dio un lujo de debutar en el combinado patrio con solo 12 partidos disputados en la división de honor. Solamente tenía 19 años cuando lo consiguió.

Eso sí, era llamado desde mucho antes, cuando todavía no había ni debutado con los brumosos, esto con el fin de que completara los colectivos en las practicas.

En ese momento logró ganarse la confianza del entonces seleccionador nacional: Gustavo Matosas, quién antes de aburrirse e irse de La Sele, confió en Luis Ronaldo.

Durante el primer semestre del 2019, Araya era recurrente en las convocatoria del cuadro patrio, gracias al gran nivel de confianza que deposito el timonel uruguayo.

En ese período con el conjunto tricolor disputó tres partidos y cumplió con un buen desempeño, que le valió para ganarse elogios de propios y extraños.

Incluso, muchos lo catalogaron como la «joya» de la cantera blanquiazul. Pero cuando parecía que el volante podía explotar su talento, se le subió la fama a la cabeza.

Los focos de los medios de comunicación dando entrevistas y que las cámaras lo estuvieron vigilando, hicieron un gran daño en el futbolista del cuadro brumoso.

En una entrevista con AMPrensa.com recordó todo lo vivido, que dejó un enorme huella en él, incluso tomó unos instantes para remediar su voz entrecortada.

En ese tiempo donde los focos estuvieron sobre él, Araya reveló que no se rodeó de buenas personas, que lo llevaran por el camino adecuado para continuar figurando.

«En ese momento por la buena participación que había tenido, mucha gente estaba hablando de mí y entonces yo trataba de….. (voz entrecortada). Era difícil porque tenía apenas 19 años, ya estaba en la Selección, fue un momento difícil, porque por momentos si sentí que se me subieron los sumos o la fama a la cabeza.

Los golpes de hoy en día me han enseñado a que siempre hay que estar ahí y así poder estar nuevamente. Para nadie es un secreto que yo quiero volver a estar en la Selección y confío totalmente que puedo estar ahí.

Tal vez en ese momento no me juntaba con las personas adecuadas para que me guiarán por el buen camino y tampoco en ese tiempo el entrenador que estaba en Cartaginés tampoco me respaldaba mucho como para que yo siguiera en la Selección. Martín Arriola era, yo para él no era de su agrado, creo yo», afirmó Luis Ronaldo Araya en una conversación con AMPrensa.com.

Desde que se fue Matosas de La Sele, Luis Ronaldo no volvió a vestir la camiseta patria. Incluso, perdió protagonismo en el Cartaginés, que poco a poco va recuperando.

En el presente Apertura 2020 contabiliza un total de un gol en 381 minutos en 11 partidos. Esos números son gracias al trabajo duro que realiza al mando de Medford.