Fonseca criticó con todo a la Federación

Redacción – El máximo goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, asegura que en la Fedefútbol solo llevan a personas que dicen sí y no a los que ponen cosas diferentes para remediar el destino del conjunto patrio.

Fonseca estuvo como invitado en el programa «La Platea» de TD Más y explotó con el manejo que se realiza en la Federación Costarricense de Fútbol.

Para el «amigo del gol» no hay alguien que tenga los pantalones para cuestionar el trabajo de Rónald González, quién en el 2020 no ganó ni un solo partido con La Sele.

Esos resultados le dejaron a la Tricolor un pésimo rendimiento y números que han hecho descender a Costa Rica al puesto 51 del ránking de la FIFA.

Incluso fue más allá, ya que el recordado delantero asegura que Álvaro Mesén dejó el cuadro patrio por la misma situación, que ha llevado a varios fracasos a la Federación.

Lea también: Jafet Soto relata que el virus lo llevó a luchar contra un problema pulmonar muy grande

El jefe del seleccionador nacional es Carlos Watson, quién ocupa el cargo de director deportivo. Pero para el recordado número 7 no tiene la autoridad para regañar a González.

Rolando Fonseca no se guardó nada y le tiró con todo a la Federación, ya que considera que solo están personas que solo dicen sí y no los que tienen ideas diferentes.

¿Quién tiene los pantalones? Para decirle a Rónald González y decirle que te equivocaste Rónald, no me gustó el planteamiento de 4-4-2 que jugaste. A que jugaste, quién tiene la autoridad ahí. Carlos Watson no tiene la autoridad, perdónenme.

No la tiene para sacar. ¿Por qué Álvaro Mesén se fue de ahí? Porque sabe cuáles son a lo que llevan ahí a los que dicen sí, sí y no a los que ponen cosas diferentes. Al que pone la contra le dice váyase, le dicen este mae no quiere a la selección.

Porque les dice las verdades claras, así tiene que ser y yo prefiero tener un persona que me este poniendo tropiezos, pero que me haga ver la verdad», afirmó Fonseca en el programa de TD Más, La Platea.

El equipo de los ticos dio lástima en el presente año, por lo que se espera que en marzo del 2021 se muestre una cara totalmente diferente.