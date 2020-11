Redacción– La querida modelo Glenda Peraza se muestra en una fotografía con y sin retoques.

«Tengo unas fotos muy preciosas en vestido de baño que las voy a ir compartiendo. La cosa es que yo tengo casi 5 meses de no hacer ejercicios por lo que ustedes ya saben, pero sinceramente yo siempre he sido de caderas y pistolas grandes, las mujeres me entienden y siempre he tenido celulitis y sobretodo más en una pierna que en otra.

Y bueno la verdad que hace tiempo tal vez unos 10 años atrás me acomplejaba. Pero NO HAY MUJER PERFECTA y GRACIAS a Dios es así, porque tampoco hay hombres perfectos. Como decía mi Orquídea: el que no tiene minga, tiene mendiga. Y lo mío sobretodo es la celulitis para muestra un botón», dijo Peraza en sus redes.

La modelo ignora críticas y publicó una foto para motivar a otras mujeres. Peraza recibió cientos de comentarios por subir la fotografía sin filtros.

«Vean esta foto para mí es preciosa con ese paisaje, y yo me amo. La verdad que para estar a 4 años de la media teja, me siento muy bien en todo el sentido de la palabra pero como desgraciadamente vivimos en mundo de falsedad pues uno, bueno sólo yo uso filtros o retoques en la foto.

En este caso use el famoso FACETUNE es una aplicación que lo deja más lindo que Chayanne si usted quiere hasta el color de ojos le cambia.

Pero esto es un TOP SECRET porque JAMÁS lo van a decir porque queda en visto nuestras debilidades, nos van a criticar, entonces caemos y nunca en la vida subo una foto o no me pongo un vestido de baño, por la pancita, las estrías, la cicatriz, lo blanca, lo gorda, lo flaca o porque soy señora, o muy joven, porque por lo que sea me van a joder la vida y comparar hasta con uno mismo cuando era joven», añadió.

La guapa presentadora es conocida por impulsar a las mujeres a atreverse, a quererse y ser felices. En esta ocasión, no pasó por alto la oportunidad de enviarle un sentido mensaje a sus seguidoras para que también se animen a mostrar su cuerpo y se sacudan de las críticas.

«Entonces me amargo pierdo paseos, me acomplejo, odio a todos los que se ven medio medio, y decido no mover un dedo y ser infeliz por una foto, la persona deja hasta de vivir momentos.

Ojo digo que nos descuidemos y menos la salud, por lo menos, yo amo cuidarme, me lo debo, lo disfruto y es una de todas las grandes herencias que me dejó mi madre.

¿De quién es la culpa? Mía sí, en mucho, pero también NUESTRA por la falta de empatía, de amor al prójimo, por comparar, por juzgar, por burlarnos, pero lo peor para mí y es una pandemia que mata es IDOLATRAR a otro ser humano para después destruir», finalizó.

Es importante mencionar que la simpática modelo perdió a su querida madre hace unos meses, pero siempre la tiene presente en sus publicaciones.