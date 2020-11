Redacción- Cristian Gamboa brilla con su equipo en la victoria de visita 2-3 ante el Würzburger Kickers, para colocarse en el segundo lugar de la Bundesliga 2.

El lateral derecho tico muestra su mejor versión en cada partido en el que es partícipe en suelo alemán, donde se ha vuelto pieza inamovible de las alineaciones del VFL Bochum.

El encuentro estuvo disputado desde el primer minuto por ambas escuadras quienes dieron un espectáculo de buen fútbol dentro del terreno de juego.

Siendo a los siete minutos cronometrados cuando el Würzburger Kickers tomó la ventaja en el encuentro por intermedio de Ridge Munsy, quien definió correctamente frente a la portería del Bochum para colocar el 1-0 en el tablero.

Con dicha anotación la escuadra del nacional se volvió más ofensiva, buscando la anotación que les diera la paridad en el marcador.

El Bochum encontró la llave para vencer a la zaga defensiva de los locales al minuto 21, cuando Soma Novothny de gran manera puso el 1-1 en los cartones.

Los azules estaban dispuestos a dejarse la victoria en el compromiso por lo cual adelantaron sus líneas para ir en busca del gol que les diera la ventaja en el tablero.

Los esfuerzos de Gamboa y compañía rindieron frutos al minutos 31, gracias a una buena definición de Danilo Soares, quien fue el encargado de anotar el segundo gol de los visitantes, poniendo en ventaja 1-2 a los azules.

Sin embargo, a los 35 minutos los locales aprovecharon un contragolpe y enviaron el balón al fondo de la portería, siendo Patrick Sontheimer el que emparejó 2-2 en el tablero.

De esta forma y con un Cristian Gamboa con un notable nivel en el terreno de juego concluyó la primera mitad del compromiso.

