Redacción. Los diputados de la Comisión de Hacendarios dictaminaron negativamente el Exp 22132 Aprobación del contrato de préstamo entre Costa Rica y el BID para financiar el Programa Proteger, por lo que, ahora el gobierno deberá renegociarlo para disponer de los recursos.

El préstamo con el organismo internacional constaba de 245 millones de dólares, más 20 millones de dólares, que formaban parte de un fondo no reembolsable que otorga el Banco a países receptores de flujo migratorios intrarregionales.

A las dudas que tenían los diputados de diferentes fracciones sobre algunas de las cláusulas del empréstito se sumó la poca información sobre el número de migrantes que podrían beneficiarse con el fondo no reembolsable.

La diputada Ana Lucía Delgado expresó que el contrato carece del derecho de generar enmienda por parte de los diputados lo que imposibilita la posibilidad de modificar algunas de sus disposiciones.

Por su parte, el diputado Carlos Avendaño, justificó su voto en contra del proyecto ante las inconsistencias que aseguró contiene el texto y las explicaciones dadas por varios ministros.

Las diputadas del PAC, Laura Guido Pérez y Nielsen Pérez Pérez, justificaron su voto reconociendo que la Asamblea Legislativa no puede modificar el acuerdo alcanzado originalmente entre el gobierno y el organismo internacional, por lo que, para poder plasmar los nuevos acuerdos se debe presentar un nuevo proyecto en el Congreso.

“Hemos coincidido, tanto el Poder Ejecutivo como los partidos políticos representados en la Comisión de Hacendarios, en la necesidad de aclarar ciertos elementos relacionados con los destinos de los recursos del empréstito. Ese ejercicio de replanteamiento no es posible con la actual vía legislativa de la iniciativa. Por eso, acordamos archivarla y esperar que, en un plazo razonable, el Ministerio de Hacienda nos remita una nueva propuesta”, indicó Guido Pérez.

Se espera que el nuevo texto, reitere el destino de recursos para impulsar la empleabilidad de las poblaciones y sectores más impactados por la pandemia del COVID-19.