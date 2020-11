Tricolor se medirá ante Catar y el País Vasco en amistosos que se efectuaran en Europa

Redacción- El gran nivel nivel que ha mostrado Leonel Moreira en el presente campeonato con La Liga lo perfilan para ser el sustituto directo de Keylor Navas en La Sele.

Las intervenciones que realiza el arquero manudo jornada tras jornada le han permitido ganarse el cariño y respaldo de la afición manudo.

Además de a confianza del cuerpo técnico de La Sele, comandado por Ronald González, quien lo tomo en cuenta para los amistosos anta Catar y el País Vasco.

Duelos que se llevarán a cabo en los próximos días, por lo que Moreira deberá unirse a las prácticas con la Tricolor.

“Hay muchos porteros que pueden ayudar en la selección, hoy me toca estar a mí, agradecido por la confianza del cuerpo técnico de la selección”.

“Yo siempre trabajo para estar ahí, estar preparado cuando me toque aportar mi granito de arena, creo que me costó al principio, pero yo soy un portero que me exijo mucho, la verdad es que todavía me falta para llegar a mi nivel, me siento muy bien, pero a lo que yo me exijo a lo interno todavía me faltan ciertos detalles”, aseguró el guardameta.

Además el exlegionario nacional comentó que él siempre se prepara al máximo para intentar meterse dentro de las convocatorias.

Puesto que cataloga como un gran honor tener la posibilidad de defender los colores patrios dentro de la cancha y aportarle al equipo.

“Uno trabaja para estar en selección, para lograr estar siempre representando a nuestro país, creo que es un orgullo para uno como jugador portar esa camiseta”.

“Claro que siempre que voy a la selección voy visualizando de que si me toca la oportunidad la tengo que aprovechar, siempre ayudando al equipo, ayudando a la selección que es lo más importante, no buscando solo el bienestar propio”, comentó.

Costa Rica viajará a territorio Europeo para lograr reunir a todo el grupo de futbolista y poder enfrentar el duelo del próximo viernes ante Catar.

Mientras que el lunes de la próxima semana chocará ante el representativo del País Vasco, escuadra que no es reconocida por la FIFA.