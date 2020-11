Arauz juega actualmente en segunda división

Redacción- Hansell Arauz no se guardó nada y expuso cómo su ego de futbolista le afectó para que su carrera profesional se viera afectada.

Arauz es recordado por la afición saprissista por ser el anotador del gol que les dio el título 30 frente a los manudos en el verano 2014.

El delantero se mantuvo hasta el año 2017 en el cuadro morado, sin embargo tras su paso por el cuadro tibaseño su carrera futbolística empezó a decaer.

Antes de llegar a la categoría de plata vistió los colores de Carmelita y Municipal Grecia, donde pasó desapercibido, por culpa de las lesiones que lo atormentaron.

Optando finalmente para jugar en segunda con Puerto Golfito, catalogando su experiencia como un regreso a la realidad, pues en su pasado no mantuvo los pies en la tierra.

«Cuando empecé en segunda división vi que era mucho roce, muy físico, que las canchas no eran las mismas que en primera división, que había muchas cosas que ya había perdido porque el ego del futbolista es grande.

Uno está acostumbrado a que siempre te dieran todo y cuando llegas a segunda ya no. Entonces creo que fue como una cachetada al ego y que me ubicara porque cuando uno tiene tantas cosas uno pierde su norte.

Pero tampoco me disparo al pie por decirlo así, tampoco es que me voy a matar solo por eso, creo que a todos nos ha pasado en algún momento.

El que dice que no se le ha subido el ego por estar en un equipo, salir que todo el mundo te conozca, que no tengas que pagar ni siquiera una botella con agua pues estará mintiendo.

A mi gracias a Dios me tocó y tal vez no lo supe asimilar de buena forma, ahora estoy acá estoy feliz, me dedico a ayudar a mis compañeros sé que todavía tengo para jugar en primera y que si se me va a dar lo voy a hacer de buena forma».

De esta manera el jugador de 31 años no pierde la esperanza de volver a la máxima categoría del balompié costarricense para hacer las cosas de la mejor manera.

Por lo que da lo mejor de sí mismo con su equipo en busca del volver a la primera división y demostrar que tiene el nivel para ser figura en el fútbol costarricense.

Declaraciones dadas a FUTV