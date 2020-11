El alta médica la recibió el pasado martes 17 de noviembre

Redacción – Querido por uno y odiado por otros, el técnico florense, Jafet Soto, es un ejemplo de vida y relata que el virus Covid-19 lo llevó a luchar contra un problema pulmonar muy grande, que lo hizo vivir ratos complicados.

Soto contó su testimonio al diario La Nación y dio a conocer que estuvo ocho días internado por causa de la pandemia, que ha causado estragos por todo el mundo.

Lejos de su estilo particular y mostrando su lado humano, Jafet recordó que la situación vivida no fue fácil al inicio, ya que dormía 16 horas porque se sentía con poca energía.

Con el fin de no alarmar a su familia, Soto no le dio mucha bola al tema, hasta que recibió la llamada del doctor y presidente del Santos de Guápiles, Rafael Arias.

El jerarca santista le dio valiosos consejos a Jafet vía telefónica, con el fin de que los siguiera al pie de la letra y que así su salud no empeorara aún más.

Una de las recomendaciones fue que se comprara un oxímetro, el cuál tiene como función medir los niveles de saturación de oxígeno en la sangre.

Dicho aparato arrojó un resultado un poco alterado, que ya provocó cosas mayores para Soto, quién terminó internado por un período de ocho días en un hospital nacional.

En el centro médico le detectaron al entrenador del Team un problema pulmonar muy grande, que ya tenía sus pulmones colapsas. El responsable era el Covid-19.

«La situación no fue fácil, yo no me sentía mal, pero en los dos primeros días dormía 16 horas, estaba acostado sin dolor y sin nada, pero con poca energía. No le di mucha bola al tema, hasta que recibí una llamada del doctor Rafael Arias (Presidente del Santos).

Me dijo: «Me enteré que tenés esto, esto y esto y hacete por favor esto. Yo le dí las gracias, pero de nuevo me insistió, que de verdad lo hiciera. Me compré el oxímetro y ahí salió un poco alterado el asunto. Ya hubo que buscar otras cosas.

Terminé internado ocho días en el hospital porque sí tenía un tema pulmonar muy grande, ya tenía los pulmones colapsados por la Covid-19. Pero había que darle para adelante», afirmó Paté en una conversación con el Diario La Nación.

Tras toda la tormenta que atravesó, Jafet volvió a la calma. La alta médica la recibió el mismo día que Herediano visitó al Cartaginés en el Fello Meza.

Sus dirigidos y compañeros administrativos en Herediano siempre estuvieron al tanto de todo, por lo que el timonel cree que ahora están más fuertes que nunca.

La victoria de 0-1 en suelo brumoso no solo fueron tres puntos para el Team, si no que fue un partido que quedará grabado en Jafet tras todo lo vivido por el virus.

«Hay que hacer conciencia porque esto no es jugando«, dice Soto Molina sobre la pandemia, la cuál le hizo vivir momentos muy difíciles al entrenador y directivo florense.