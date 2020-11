John Jairo Ruiz fue titular ante los morados

Redacción- John Jairo Ruiz destacó con gran nivel en el juego ante los tibaseños, donde incluso logró una gran anotación.

El extremo florense fue el encargado de anotar la primera anotación del Club Sport Herediano en el enfrentamiento ante el Saprissa.

Dicha anotación lo hizo acreedor de buenos comentarios por parte de los aficionados rojiamarillos, que resaltaron el buen nivel que demuestra el jugador cuando juega.

Pese a la anotación del jugador de 26 años, el equipo dirigido por Jafet Soto no logró sacar puntos en su nueva sede el Estadio Nacional de Costa Rica.

«La actitud, el coraje del grupo se vio después de pasar un mes un poco complicado, pocos entrenamientos y demás, bueno hoy se vio que hicimos un buen partido ante un gran rival pero la molestia es general por lo que pasó.

Mi presente está tranquilo, estoy en herediano no pienso en nada más que eso, hacer buenos partidos como lo he dicho siempre tengo 23-24 compañeros más que día a día me hacen mejorar en los entrenamientos y partidos.

Todo el buen nivel que tengo es gracias a ellos, a la confianza que Jafet Soto me dio, que el grupo me da me ayuda mucho para mejorar.

El compromiso que hay en la institución, mi compromiso también me ha ayudado mucho a mejorar y a volver a tomar ese ritmo que necesitaba.

Ruiz agradeció la confianza que le ha brindado el estratega del Herediano Jafet Soto, quien el mismo jugador ha expresado que ha sido un apoyo desde su llegada al club florense.

El futbolista rojiamarillo espera continuar demostrando su nivel el próximo martes, cuando enfrenten al Real Estelí de Nicaragua en el juego por la Liga de Concacaf.