Redacción– Cientos de jóvenes se ponen falda en España para luchar contra el machismo y acción se hace viral.

Es importante mencionar que los jóvenes van al colegio llevando faldas para luchar contra los estereotipos y el acoso escolar.

LEA TAMBIEN: Esposa de Henry Moya a Elena Umaña: «Hay personas que necesitan ayuda psicológica»

La campaña empezó tras el episodio que vivió un adolescente de Bilbao y se popularizó en Tiktok.

Mikel es un alumno de secundario de Bilbao, que decidió ir un día a clase con enagua porque “le apetecía”.

Sin embargo, a un profesor no le pareció una buena idea y lo mandó al psicólogo del centro educativo.

Tras lo sucedido, el chico contó en TikTok lo que pasó y dijo: “A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno, soy tío”.

Mikel también destacó que a ninguna de sus amigas que llevaban falda les pidieron que se cambiasen o fueran a ver al psicólogo.

Tras la repercusión de su posteo, y el castigo que le impusieron por ir con enagua al colegio, se generó un movimiento y los jóvenes de todo el país propusieron ir con falda a los centros escolares el 4 de noviembre.

Esta convocatoria tuvo un gran éxito, y más de cuatro millones de videos de chicos y chicas llevando faldas a sus institutos se subieron a TikTok bajo el hashtag #4denoviembre en muestra de apoyo a Mikel, y para demostrar además que las prendas de ropa no tienen género.