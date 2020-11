Contratación también contó con el visto bueno de Andrés Carevic y Bryan Ruiz

Redacción- Una llamada de Agustín Lleida rejuveneció y puso a sonreír de nuevo a Álvaro Saborío debido al interés que presentó La Liga en contratarlo.

Así lo reveló el propio gerente deportivo del cuadro erizo previo al encuentro que disputaron los manudos ante el Sporting FC el pasado miércoles.

El centro delantero de los erizos ha tenido un gran rendimiento durante el presente campeonato y ya se ha ganado el cariño de los aficionados.

Quienes festejan los goles de futbolista que en un pasado más bien les vulneraba su portería con la camiseta del Saprissa.

«Le pregunté a Gustavo Pérez (gerente de San Carlos) que cómo había estado Saborío en la pretemporada, ahí conversamos y le dije a Carevic, también conversé con Bryan (Ruiz) para preguntarle un poco más qué le parecía a él».

«Bryan me dijo que Saborío ya solo habla de ganado, ya casi no habla de fútbol y ahí medio quedamos y luego esa misma tarde me dijo que tenía razón con lo de Sabo, yo creo que sí es buena opción y ahí hable con San Carlos, ellos me dieron el visto bueno, entonces con el apoyo de ellos, con el visto bueno del entrenador, también con referencia de Bryan, entonces llamé a Sabo», comentó el gerente de los rojinegros.

Lleida también aseguró que las negociaciones con el veterano atacante de 38 años de edad fueron muy sencillas.

Inclusive el interés de los manudos elogió a «Sabo», quien militaba para los Toros del Norte y mantenía una vida tranquila en su tierra natal.

«Enseguida arreglamos, no peleo nada, se ilusionó, de hecho el día de la presentación que conocí a su esposa me dijo que desde el día que lo habíamos llamado volvió a ser el Sabo de 10 años atrás, que se veía ilusionado, con la sonrisa, que se veía como un carajillo», agregó.

El atacante número 24 del León contabiliza seis anotaciones en el presente torneo, de los cuales tres han sido mediante remates de cabeza.