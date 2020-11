Los manudos tendrá que hacer malabares para enfrentar al Cibao FC

Redacción – El gerente deportivo del León, Agustín Lleida, asegura que Alajuelense ni siquiera podrá completar convocatoria de 18 jugadores en Liga Concacaf.

Los manudos la pasan mal, ya que a pesar de que los jugadores que se infectaron por el virus tienen más de un mes de haberse recuperado, aún dan positivo en la prueba PCR.

Ante ello, los manudos podrían perder jugadores importantes para poder enfrentar al Cibao FC este próximo miércoles a las 5:00 de la tarde en el Morera Soto.

La situación es tan angustiante en La Liga, que han realizado tres pruebas en los últimos cuatro días y este martes esperarán nuevos resultados en horas de noche.

Agustín Lleida conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y reveló que no podrán completar la convocatoria para enfrentar a los dominicanos.

«De las pruebas hemos recibido resultados y estamos trabajando de acuerdo a lo que hemos recibido. Hemos guardado a lo interno todos los resultados y todavía hoy hemos repetido por tercera vez algunos test. Entonces esos los tenemos hoy por la noche.

Hemos repetido hoy, porque sería el tercer test que hacemos en cuatro días y en función a lo que tengamos, este miércoles tendrán noticias. Hay muchas posibilidades de que no podamos completar la convocatoria de 18 jugadores.

Sin embargo, tenemos el equipo para poder jugar. Pero no va ver manera de completarla. Es una decisión que hemos tenido en Concacaf. La prueba fue que ya los jugadores de La Liga pasaron la enfermedad hace más de un mes.

Al día de hoy algunos casos la PCR sigue siendo positiva. A pesar de que no hay carga vírica y no tiene sentido que queden fuera, de momento no se va a modificar y ya nos han dicho. Conforme a la situación, sacaremos el mejor equipo posible en la cancha», aseguró Lleida al programa 120 minutos.

Juan Pablo Ledezma de 15 años entrena con el León, ya que los manudos no tienen a todos sus jugadores habilitados, por lo que el hijo del «Cachorro» podría ver acción.