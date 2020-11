Redacción- Luchadora de artes marciales mixtas noquea a un hombre que le intento robar.

La mujer de nombre Brisa, mide 1.50 y sometió al asaltante que intentó quitarle su celular.

El hombre le arrebató su celular en el centro de Mar de Plata, Argentina, pero la mujer no se dejó y le metió una paliza.

La joven de 20 años logró frenar al ladrón y puso en práctica sus habilidades de artes marciales mixtas y aplicó una llave de jiu-jitsu.

De igual manera, en el programa Eltrece, la joven explicó que la invadió mucho odio porque trabajó durante meses para poder comprarse ese celular.

«Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho», manifestó la joven.