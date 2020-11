Redacción- Luis Díaz festeja clasificación con Columbus Crew en play off de la MLS tras vencer 3-2 al New York Red Bull .

Los futbolistas costarricenses Luis Diaz presenciaron el inicio del enfrentamiento entre el Columbus Crew y el New York RB desde el banquillo de suplentes.

La escuadra de los nacionales intentó desde el pitazo inicial ir al frente en busca del gol que los acercara a la victoria.

Sin embargo el cuadro visitante fue el primero en encontrar la formula para abrir el marcador en partido.

Pues al minuto 23 el New York RB colocó el 0-1 en los cartones por intermedio de Caden Clark quien aprovechó los espacios en la defensa para vencer al portero del Columbus.

The winger buries his FIRST career postseason goal! #Crew96 | #CLBvRBNY | 1-1 pic.twitter.com/31MXcxJLWZ

La respuesta de los locales fue rápida y tres minutos después por intermedio de un cobro de penal lograron emparejar el marcador 1-1 gracias a una buena ejecución por parte de Pedro Miguel Santos.

Dicha anotación fue celebrada por los ticos con una gran emoción, pues desde la banca de suplentes se encargaron de apoyar incansablemente a sus compañeros.

Para la etapa complementaria el Columbus Crew puso el 2-1 en los cartones con un gol Darlington Nagbe tras un potente disparo envió el balón al fondo al minuto 46.

🚀🚀🚀🚀🚀 @darlingtonnagbe DELIVERS to put #Crew96 up 2-1! pic.twitter.com/g9QvJUObIC

A la altura del minuto 68 la pandilla amplio la ventaja en el tablero al colocar el 3-1 en la cuenta, en esta oportunidad por intermedio de un gran cabezazo de Gyasi Zardes.

El costarricense Luis Diaz se convirtió en el primer cambio de la escuadra del Columbus, ingresando al terreno de juego a los 81 minutos de juego.

Con el tico en la cancha el partido tomó un nuevo aire para los locales, quienes volvieron a protagonizar las llegadas de peligro al marco rival.

"Too good!" 🤯@gyasinho with the PERFECT back-post header to go up 3-1!#Crew96 | #CLBvRBNY pic.twitter.com/8Os8Hc21bz

— x – Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) November 21, 2020