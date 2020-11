Los blanquiazules tienen ilusionada a su afición

Redacción – El atacante cubano brumoso, Marcel Hernández, asegura que el deseo de trascender tiene inspirado al Cartaginés en el presente Apertura 2020.

Hernández deja claro que la competencia interna tiene a los brumosos en un gran nivel, ya que los 28 jugadores del plantel tienen la convicción de guiar al club a la cima.

La idea de juego implementada por Hernán Medford ha sido entendida de gran forma por el los jugadores blanquiazules, que le han devuelto la ilusión a fiel afición.

Para el isleño el cuadro de la Vieja Metrópoli está muy fuerte tanto en lo mental como en lo deportivo, por lo que buscarán continuar por la senda ganadora.

Marcel Hernández habló en conferencia de prensa y dio a conocer las grandes fortalezas del conjunto blanquiazul en el presente certamen nacional.

«La convicción y la idea que tiene el equipo, el grupo tan competitivo que hemos logrado hacer y que hemos logrado tener. Tenemos hoy por hoy no 15 no 12, si no que 28 jugadores que siempre están listos para suplir.

La competitividad interna ha hecho que cada jugador crezca y cuando cada uno crece, termina dando lo mejor en el terreno de juego. Más allá de la mentalidad, creo que hay convicciones importantes, que lo jugadores hemos entendido.

Por ahí al final se ve reflejado dentro de la cancha y creo que por ahí, vienen los resultados positivos. Creo que es un conjunto de cosas. Positivismo, deseo de trascender y la ambición, entonces al final todo esos lo sumas y haces el Cartaginés que somos hoy» aseguró Marcel en conferencia de prensa.

Los brumosos están listos para enfrentar a La Liga en el Morera Soto, en un partido que promete emociones este próximo sábado 7 de noviembre a las 8:00 pm.