Marcel rompió sequía de tres partidos sin anotar en el torneo

Redacción – El delantero cubano brumoso, Marcel Hernández, asegura que el país solo le exige a él llevar un ritmo goleador, ya que él los acostumbró a siempre anotar.

Hernández deja claro que él es el máximo romperedes del certamen y eso nadie se lo va quitar, pese a todo lo que se dijo de él por no anotar a lo largo de tres partidos.

Esa pequeña sequía sin festejos le valió cientos de críticas a Marcel, quién señala que parecía que iba a caer el mundo por su ausencia en las redes rivales.

A sus 31 años, Marcel sigue demostrando su calidad y gran olfato goleador. Solo en el Apertura 2020 ya contabiliza 11 goles a lo de 1274 minutos en 14 partidos.

Esas cifras tienen al isleño en la cima del goleo y ve de lejos a hombres como Jonathan Moya, Jonathan McDonald y Frank Zamora, que también luchan por el goleo.

Marcel Hernández habló en conferencia de prensa y dejó claro que en Costa Rica solo a él se le exige llevar el ritmo goleador, por lo que se mentaliza en mejorar todos los días.

«Yo adapté a las personas de que piensen así, este ritmo de goleo que llevo yo, no se le exige a otro jugador en el país, eso a mí me deja tranquilo y me tiene contento. Porque el país solo me exige a mí, a que yo lleve ese ritmo goleador.

Yo trabajo para eso y esa es la realidad, que vive Costa Rica y yo estoy tranquilo por eso, me gusta que me exigen, ser mejor cada día y me planteo todos los días como ser mejor, como hace diferencia y al final termino haciendo la diferencia. Por una razón u otra ya llevaba tres partidos sin anotar y parecía que se iba caer el mundo», afirmó Marcel.

El futbolista nacido en La Habana, Cuba, es considerado como el mejor extranjero del fútbol nacional, gracias a su extraordinario nivel con la escuadra brumosa.