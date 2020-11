Erick nunca se dio por vencido

Redacción- Erick Marín pasó de estar a un paso de la muerte a vivir un milagro en su vida al superar por tercera oportunidad al cáncer.

El jugador causó gran impacto al dar la noticia que por tercera ocasión había sido dictaminado con cáncer, pero eso no le impidió seguir combatiendo e con todo.

Los mensajes de apoyo hacia el deportista no se hicieron esperar, lo cual Marín ha agradecido en múltiples oportunidades, pues en medio de tanto dolor sintió el apoyo de muchas personas.

Sin embargo, en una reciente entrevista Erick Marín contó detalles de cómo fue la vivencia con la enfermedad y como el sintió que se le acabaron las fuerzas para seguir luchando.

«Hubieron dos momentos para este último proceso, para el segundo trasplante siempre que llegaban a verme yo los recibía con una sonrisa. Yo llegué a un punto donde decía que ya no podía valerme por sí solo, que qué difícil estaba todo esto, en eso llegó mi novia y le dije que yo ya no podía, que ya no tenía fuerzas, que me sentía muy cansado.

Que yo no iba a dejar de luchar pero que sí estaba muy cansado, llegó un punto donde yo ni siquiera podía levantar los pies, entonces yo decía que va a pasar si todavía falta uno (trasplante).

Yo le dije a ella que me perdonara pero que ya no podía ser la persona fuerte que estaban acostumbrados a ver, que estaba muy dolido, que mi cuerpo me dolía y que ya no tenía fuerzas. Yo le dije a Dios que no iba a bajar los brazos, que iba a seguir luchando pero si ocupaba fuerzas. Después en el segundo proceso, yo digo que yo pude haberme quedado a la mitad del túnel, cruce y Dios me devolvió, porque a mi se me subió la bilirrubina, yo no distinguía a las personas a un metro de distancia.

Yo pesaba 66 kilos y llegué a pesar 86 kilos de puro líquido, un día me levanté con oxígeno y la enfermera me dijo que era porque no estaba respirando en la madrugada y para yo no darme cuenta de nada eso la única explicación que tengo es que estaba muriendo.

Un día llegó la doctora y me dijo Erick le tengo una noticia, en el TAC que le hicimos su cuerpo salió totalmente limpio, yo empecé a llorar y a llorar, la doctora me decía esto es un milagro. Y es así yo estuve a un paso de la muerte y vienen y me dicen que ya mi cuerpo está bien, yo a veces quiero entender qué fue lo que pasó y no encuentro explicación», relató al programa Sin Pélaez en la lengua de TD Más.

De esta forma el futbolista dejó en claro cómo vivió un milagro en su vida, superando lo que él mismo cataloga como la muerte para salir vencedor por tercera vez el cáncer.

Erick Marín es un ejemplo de fuerza y lucha, al no darse por vencido en ningún momento de su enfermedad, aunque muchas veces sintió que no podía más.